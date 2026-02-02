Як вітати зі Стрітенням Господнім 2026 — щирі побажання та листівки

Стрітення Господнє 2026 — найщиріші побажання та листівки
Велике церковне свято Стрітення Господнє українці вже традиційно святкують 2 лютого. Ця важлива дата присвячена зустрічі немовляти Ісуса Христа зі святим Симеоном Богоприїмцем, який явив людству Сина Божого. А у народному календарі цього дня відзначають символічну зустріч зими з весною.
Новини.LIVE ділиться з вами добіркою щирих та красивих привітань зі Стрітенням Господнім у віршах, прозі та листівках. Привітайте близьких, друзів та знайомих з цією світлою датою, побажайте їм миру й щастя.
Стрітення Господнє 2026 — привітання у віршах українською мовою
Зі Стрітенням Господнім
Вітаю від душі!
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
***
Зі Стрітенням Господнім вітаю,
Миру і любові родині вашій бажаю.
Нехай радість вас наповняє,
І Господь завжди охороняє.
***
З Господнім Стрітенням Вас вітаю
І миру, і щастя я Вам бажаю!
У день цей про спасіння Бога моліть!
І хай Спаситель Вас благословить!
***
Коли зима стрічається з весною,
Твердих крижин розгойдується спів,
Пухнастий сніг крихкою пеленою
Мов водоспад сповзає із дахів!
Зі святом Стрітення!
***
Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров'я прибавляє!
***
У день побаченої днини —
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі та нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
Душевні привітання зі Стрітенням Господнім у прозі
Вітаю Вас зі Стрітенням Господнім! Навіть у складні часи війни нехай у серці не згасає світло віри, любові та надії.
***
Щиро вітаю зі світлим святом Стрітення Господнього. У день, коли зима зустрічається з весною, нехай і у Вашій душі народжується тепло та спокій. Бажаю миру, любові й радості, які зігріватимуть серце щодня.
***
Вітаю зі Стрітенням Господнім! Нехай Ваше серце буде наповнене вірою, щирою любов'ю та внутрішнім світлом, а кожен новий день приносить добрі події та світлі миті.
***
Прийміть щирі вітання зі святом Стрітення Господнього! У непрості часи бажаю незламного духу, внутрішньої сили та Божої опіки. Нехай тепло рідних сердець допомагає долати всі випробування, а мир якнайшвидше повернеться до кожної української оселі.
***
Щиро вітаю зі Стрітенням Господнім! У час, коли Україна продовжує свій непростий шлях до миру, бажаю Вам сили духу, щирої віри та непохитної надії.
Зі Стрітенням Господнім 2 лютого — красиві листівки
