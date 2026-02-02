Як вітати зі Стрітенням Господнім 2026 — щирі побажання та листівки

Вірянка біля церкви зі свічкою. Колаж: Новини.LIVE

Велике церковне свято Стрітення Господнє українці вже традиційно святкують 2 лютого. Ця важлива дата присвячена зустрічі немовляти Ісуса Христа зі святим Симеоном Богоприїмцем, який явив людству Сина Божого. А у народному календарі цього дня відзначають символічну зустріч зими з весною.

Новини.LIVE ділиться з вами добіркою щирих та красивих привітань зі Стрітенням Господнім у віршах, прозі та листівках. Привітайте близьких, друзів та знайомих з цією світлою датою, побажайте їм миру й щастя.

Стрітення Господнє 2026 — привітання у віршах українською мовою

Зі Стрітенням Господнім

Вітаю від душі!

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,

Миру і любові родині вашій бажаю.

Нехай радість вас наповняє,

І Господь завжди охороняє.

***

З Господнім Стрітенням Вас вітаю

І миру, і щастя я Вам бажаю!

У день цей про спасіння Бога моліть!

І хай Спаситель Вас благословить!

***

Коли зима стрічається з весною,

Твердих крижин розгойдується спів,

Пухнастий сніг крихкою пеленою

Мов водоспад сповзає із дахів!

Зі святом Стрітення!

***

Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров'я прибавляє!

***

У день побаченої днини —

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

Душевні привітання зі Стрітенням Господнім у прозі

Вітаю Вас зі Стрітенням Господнім! Навіть у складні часи війни нехай у серці не згасає світло віри, любові та надії.

***

Щиро вітаю зі світлим святом Стрітення Господнього. У день, коли зима зустрічається з весною, нехай і у Вашій душі народжується тепло та спокій. Бажаю миру, любові й радості, які зігріватимуть серце щодня.

***

Вітаю зі Стрітенням Господнім! Нехай Ваше серце буде наповнене вірою, щирою любов'ю та внутрішнім світлом, а кожен новий день приносить добрі події та світлі миті.

***

Прийміть щирі вітання зі святом Стрітення Господнього! У непрості часи бажаю незламного духу, внутрішньої сили та Божої опіки. Нехай тепло рідних сердець допомагає долати всі випробування, а мир якнайшвидше повернеться до кожної української оселі.

***

Щиро вітаю зі Стрітенням Господнім! У час, коли Україна продовжує свій непростий шлях до миру, бажаю Вам сили духу, щирої віри та непохитної надії.

Зі Стрітенням Господнім 2 лютого — красиві листівки

Листівки зі Стрітенням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі Стрітенням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

Листівки зі Стрітенням Господнім 2026. Колаж: Новини.LIVE

