Как поздравлять со Сретением Господним 2026 — искренние пожелания и открытки

Большой церковный праздник Сретение Господне украинцы уже традиционно празднуют 2 февраля. Эта важная дата посвящена встрече младенца Иисуса Христа со святым Симеоном Богоприимцем, который явил человечеству Сына Божьего. А в народном календаре в этот день отмечают символическую встречу зимы с весной.

Новини.LIVE делится с вами подборкой искренних и красивых поздравлений со Сретением Господним в стихах, прозе и открытках. Поздравьте близких, друзей и знакомых с этой светлой датой, пожелайте им мира и счастья.

Сретение Господне 2026 — поздравления в стихах на украинском языке

Зі Стрітенням Господнім

Вітаю від душі!

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,

Миру і любові родині вашій бажаю.

Нехай радість вас наповняє,

І Господь завжди охороняє.

***

З Господнім Стрітенням Вас вітаю

І миру, і щастя я Вам бажаю!

У день цей про спасіння Бога моліть!

І хай Спаситель Вас благословить!

***

Коли зима стрічається з весною,

Твердих крижин розгойдується спів,

Пухнастий сніг крихкою пеленою

Мов водоспад сповзає із дахів!

Зі святом Стрітення!

***

Зі Стрітенням Господнім!

Хай Господь дарує

Ніжність і тепло.

Хай панують в домі

Щедрість і добро.

Хай від бід накриє

Янгола крило,

Щоб усе погане

Назавжди пішло.

Надія хай не покидає,

Господь здоров'я прибавляє!

***

У день побаченої днини —

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі та нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

Душевные поздравления со Сретением Господним в прозе

Поздравляю Вас со Сретением Господним! Даже в сложные времена войны пусть в сердце не угасает свет веры, любви и надежды.

***

Искренне поздравляю со светлым праздником Сретения Господня. В день, когда зима встречается с весной, пусть и в Вашей душе рождается тепло и покой. Желаю мира, любви и радости, которые будут согревать сердце ежедневно.

***

Поздравляю со Сретением Господним! Пусть Ваше сердце будет наполнено верой, искренней любовью и внутренним светом, а каждый новый день приносит добрые события и светлые мгновения.

***

Примите искренние поздравления с праздником Сретения Господня! В непростые времена желаю несокрушимого духа, внутренней силы и Божьей опеки. Пусть тепло родных сердец помогает преодолевать все испытания, а мир как можно быстрее вернется в каждый украинский дом.

***

Искренне поздравляю со Сретением Господним! Во время, когда Украина продолжает свой непростой путь к миру, желаю Вам силы духа, искренней веры и непоколебимой надежды.

Со Сретением Господним 2 февраля — красивые открытки

