Как поздравлять со Сретением Господним 2026 — искренние пожелания и открытки

Большой церковный праздник Сретение Господне украинцы уже традиционно празднуют 2 февраля. Эта важная дата посвящена встрече младенца Иисуса Христа со святым Симеоном Богоприимцем, который явил человечеству Сына Божьего. А в народном календаре в этот день отмечают символическую встречу зимы с весной.
Новини.LIVE делится с вами подборкой искренних и красивых поздравлений со Сретением Господним в стихах, прозе и открытках. Поздравьте близких, друзей и знакомых с этой светлой датой, пожелайте им мира и счастья.
Сретение Господне 2026 — поздравления в стихах на украинском языке
Зі Стрітенням Господнім
Вітаю від душі!
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
***
Зі Стрітенням Господнім вітаю,
Миру і любові родині вашій бажаю.
Нехай радість вас наповняє,
І Господь завжди охороняє.
***
З Господнім Стрітенням Вас вітаю
І миру, і щастя я Вам бажаю!
У день цей про спасіння Бога моліть!
І хай Спаситель Вас благословить!
***
Коли зима стрічається з весною,
Твердих крижин розгойдується спів,
Пухнастий сніг крихкою пеленою
Мов водоспад сповзає із дахів!
Зі святом Стрітення!
***
Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров'я прибавляє!
***
У день побаченої днини —
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі та нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
Душевные поздравления со Сретением Господним в прозе
Поздравляю Вас со Сретением Господним! Даже в сложные времена войны пусть в сердце не угасает свет веры, любви и надежды.
***
Искренне поздравляю со светлым праздником Сретения Господня. В день, когда зима встречается с весной, пусть и в Вашей душе рождается тепло и покой. Желаю мира, любви и радости, которые будут согревать сердце ежедневно.
***
Поздравляю со Сретением Господним! Пусть Ваше сердце будет наполнено верой, искренней любовью и внутренним светом, а каждый новый день приносит добрые события и светлые мгновения.
***
Примите искренние поздравления с праздником Сретения Господня! В непростые времена желаю несокрушимого духа, внутренней силы и Божьей опеки. Пусть тепло родных сердец помогает преодолевать все испытания, а мир как можно быстрее вернется в каждый украинский дом.
***
Искренне поздравляю со Сретением Господним! Во время, когда Украина продолжает свой непростой путь к миру, желаю Вам силы духа, искренней веры и непоколебимой надежды.
Со Сретением Господним 2 февраля — красивые открытки
