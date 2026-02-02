Видео
Україна
Видео

Сретение Господне 2026 — самые искренние пожелания и открытки

Сретение Господне 2026 — самые искренние пожелания и открытки

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 06:45
Как поздравлять со Сретением Господним 2026 — искренние пожелания и открытки
Верующая возле церкви со свечой. Коллаж: Новини.LIVE

Большой церковный праздник Сретение Господне украинцы уже традиционно празднуют 2 февраля. Эта важная дата посвящена встрече младенца Иисуса Христа со святым Симеоном Богоприимцем, который явил человечеству Сына Божьего. А в народном календаре в этот день отмечают символическую встречу зимы с весной.

Новини.LIVE делится с вами подборкой искренних и красивых поздравлений со Сретением Господним в стихах, прозе и открытках. Поздравьте близких, друзей и знакомых с этой светлой датой, пожелайте им мира и счастья.

Читайте также:

Сретение Господне 2026 — поздравления в стихах на украинском языке

Зі Стрітенням Господнім
Вітаю від душі!
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім вітаю,
Миру і любові родині вашій бажаю.
Нехай радість вас наповняє,
І Господь завжди охороняє.

***

З Господнім Стрітенням Вас вітаю
І миру, і щастя я Вам бажаю!
У день цей про спасіння Бога моліть!
І хай Спаситель Вас благословить!

***

Коли зима стрічається з весною,
Твердих крижин розгойдується спів,
Пухнастий сніг крихкою пеленою
Мов водоспад сповзає із дахів!
Зі святом Стрітення!

***

Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров'я прибавляє!

***

У день побаченої днини —
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі та нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!

Душевные поздравления со Сретением Господним в прозе

Поздравляю Вас со Сретением Господним! Даже в сложные времена войны пусть в сердце не угасает свет веры, любви и надежды.

***

Искренне поздравляю со светлым праздником Сретения Господня. В день, когда зима встречается с весной, пусть и в Вашей душе рождается тепло и покой. Желаю мира, любви и радости, которые будут согревать сердце ежедневно.

***

Поздравляю со Сретением Господним! Пусть Ваше сердце будет наполнено верой, искренней любовью и внутренним светом, а каждый новый день приносит добрые события и светлые мгновения.

***

Примите искренние поздравления с праздником Сретения Господня! В непростые времена желаю несокрушимого духа, внутренней силы и Божьей опеки. Пусть тепло родных сердец помогает преодолевать все испытания, а мир как можно быстрее вернется в каждый украинский дом.

***

Искренне поздравляю со Сретением Господним! Во время, когда Украина продолжает свой непростой путь к миру, желаю Вам силы духа, искренней веры и непоколебимой надежды.

Со Сретением Господним 2 февраля — красивые открытки

Зі Стрітенням Господнім 2 лютого — красиві листівки
Открытки со Сретением Господним 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Душевні привітання зі Стрітенням Господнім
Открытки со Сретением Господним 2026. Коллаж: Новини.LIVE
Стрітення Господнє 2026 — привітання
Открытки со Сретением Господним 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Также предлагаем узнать о других важных церковных праздниках 2026 года

Когда будем праздновать Вознесение Господне, какой смысл и традиции праздника.

Какая дата Вербного воскресенья в 2026 году.

Когда православные верующие будут праздновать Пасху.

поздравления открытки пожелания Сретение Господне праздник 2 февраля
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
