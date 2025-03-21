Що категорично не можна робити на 40 Святих 2025 — народні прикмети 22 березня

Зображення 40 Севастійських Великомучеників. Фото ілюстративне: Pinterest

У суботу, 22 березня 2025 року, віряни відзначають День пам’яті Севастійських Великомучеників, який в народі називають святом Сорока Святих. Ми розповідаємо, чим категорично заборонено займатися цього дня і які цікаві народні прикмети існують в це свято.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

Читайте також:

День пам’яті Севастійських Великомучеників називається не тільки святом Сорока Святих, а й днем Сорока Мучеників або днем Всіх Святих. У народі цей день називають "Сороками" або "Жайворонками". У це свято, як і в інші великі церковні свята, існують певні заборони і народні прикмети.

Дізнайтеся, що категорично не можна робити цього дня, щоб не накликати нещастя, і в які народні прикмети вірили в давні часи наші предки, дивлячись на погоду в цю дату.

Зображення 40 Святих Мучеників. Фото ілюстративне: Ortodox

Чим не можна займатися в День Сорока Святих

Цього дня категорично забороняється займатися фізичною працею, зокрема, прибирати вдома, прати, шити або робити ремонт. Оскільки це свято припадає на Великий піст, категорично не можна їсти м’ясні та рибні продукти, а також яйця.

Ще цього дня не можна позичати або брати в борг гроші, адже вважається, що так можна накликати біду.

Які народні прикмети існують у Сорока Святих

Наші предки в давні часи стежили за тим, яка погода надворі цього дня, і визначали, що буде далі з погодою або врожаєм. Наприклад, якщо у день Сорока Святих 22 березня на небі сонце, то найближчі 40 днів будуть теплими.

Якщо надворі цього дня холодно, то погода навесні буде нестійкою і з різкими змінами. А якщо птахи, які повернулися, почали вити гнізда там, куди потрапляють сонячні промені, то це означає, що влітку буде прохолодно, але гарний врожай.

А ось якщо у свято Сорока Святих надворі сніг, то тиждень Великодня буде холодним.

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти не можна вживати і що не можна робити у Великий піст.

Раніше ми розповідали про те, які свята відзначають українці в березні 2025 року.

Також ми повідомляли про те, які церковні свята відзначають люди в Україні в березні 2025 року.