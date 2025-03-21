Что категорически нельзя делать на 40 Святых 2025 — народные приметы 22 марта

Изображение 40 Севастийских Великомучеников. Фото иллюстративное: Pinterest

В субботу, 22 марта 2025 года, верующие отмечают День памяти Севастийских Великомучеников, который в народе называют праздником Сорока Святых. Мы рассказываем, чем категорически запрещено заниматься в этот день и какие интересные народные приметы существуют в этот праздник.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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День памяти Севастийских Великомучеников называется не только праздником Сорока Святых, но и днем Сорока Мучеников или днем Всех Святых. В народе этот день называют "Сороками" или "Жаворонками". В этот праздник, как и в другие большие церковные праздники, существуют определенные запреты и народные приметы.

Узнайте, что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь несчастье, и в какие народные приметы верили в давние времена наши предки, глядя на погоду в эту дату.

Изображение 40 Святых Мучеников. Фото иллюстративное: Ortodox

Чем нельзя заниматься в День Сорока Святых

В этот день категорически запрещается заниматься физическим трудом, в частности, убирать дома, стирать, шить или делать ремонт. Поскольку этот праздник приходится на Великий пост, категорически нельзя есть мясные и рыбные продукты, а также яйца.

Еще в этот день нельзя занимать или брать в долг деньги, ведь считается, что так можно навлечь беду.

Какие народные приметы существуют в Сорока Святых

Наши предки в давние времена следили за тем, какая погода на улице в этот день, и определяли, что будет дальше с погодой или урожаем. Например, если в день Сорока Святых 22 марта на небе солнце, то ближайшие 40 дней будут теплыми.

Если на улице в этот день холодно, то погода весной будет неустойчивой и с резкими изменениями. А если вернувшиеся птицы начали вить гнезда там, куда попадают солнечные лучи, то это означает, что летом будет прохладно, но хороший урожай.

А вот если в праздник Сорока Святых на улице снег, то неделя Пасхи будет холодной.

Напомним, мы писали о том, какие продукты нельзя употреблять и что нельзя делать в Великий пост.

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