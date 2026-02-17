Які знаки Зодіаку розбагатіють після сонячного затемнення 17 лютого 2026 за Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

За віщуванням містичних карт Таро сонячне затемнення 17 лютого відкриває потужний грошовий портал п'ятьом знакам Зодіаку. Саме після цієї астрологічної події щасливчики отримають шанс примножити свої статки.

Новини.LIVE розповідає, хто ж з представників зодіакального кола приваблюватиме фінансову удачу після сонячного затемнення 17 лютого.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" говорить про нове джерело доходів. Можливий подарунок долі у вигляді нової роботи, підробітку, старту власного проєкту або ж підтримки впливової людини. У найближчі тижні після сонячного затемнення не ігноруйте навіть ті пропозиції, які спершу здаються дрібними та не відкладайте важливі рішення.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Після затемнення ви маєте шанс здобути фінансову незалежність та новий рівень комфорту. Ви нарешті відчуєте, що ваша праця приносить гідний результат. Можливі підвищення зарплати, премія або бонус. Таро радять відкладати частину доходу або вкладати у власний розвиток.

Лев — карта Таро "Король Жезлів"

"Король Жезлів" каже про амбіції та успіх. Гроші прийдуть через вашу впевненість. Після сонячного затемнення 17 лютого ви отримаєте шанс проявити себе як спеціаліст, керівник або експерт. Чим активніше ви проявите себе, тим більшим буде дохід.

Скорпіон — карта Таро "П'ятірка Пентаклів" (перевернута)

Ви залишаєте складний період позаду. "П'ятірка Пентаклів" у перевернутому положенні означає вихід із фінансової кризи. Якщо раніше ви переживали нестачу грошей, після затемнення ситуація почне різко змінюватися. З'явиться відчуття стабільності. Не бійтеся просити про підтримку і приймати допомогу.

Козеріг — карта Таро "Колесо Фортуни"

Це одна з найсильніших карт у фінансових розкладах Таро. Вона говорить про раптову удачу та різкий поворот долі. Після сонячного затемнення гроші можуть прийти звідти, звідки ви зовсім не чекали. У найближчі тижні будьте уважні до знаків долі.

