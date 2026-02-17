Какие знаки Зодиака разбогатеют после солнечного затмения 17 февраля 2026 по Таро

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

По предсказанию мистических карт Таро солнечное затмение 17 февраля открывает мощный денежный портал пяти знакам Зодиака. Именно после этого астрологического события счастливчики получат шанс приумножить свое состояние.

Новини.LIVE рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга будет привлекать финансовую удачу после солнечного затмения 17 февраля.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" говорит о новом источнике доходов. Возможен подарок судьбы в виде новой работы, подработки, старта собственного проекта или же поддержки влиятельного человека. В ближайшие недели после солнечного затмения не игнорируйте даже те предложения, которые сначала кажутся мелкими и не откладывайте важные решения.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

После затмения вы имеете шанс получить финансовую независимость и новый уровень комфорта. Вы наконец почувствуете, что ваш труд приносит достойный результат. Возможны повышение зарплаты, премия или бонус. Таро советуют откладывать часть дохода или вкладывать в собственное развитие.

Лев — карта Таро "Король Жезлов"

"Король Жезлов" говорит об амбициях и успехе. Деньги придут через вашу уверенность. После солнечного затмения 17 февраля вы получите шанс проявить себя как специалист, руководитель или эксперт. Чем активнее вы проявите себя, тем больше будет доход.

Скорпион — карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

Вы оставляете сложный период позади. "Пятерка Пентаклей" в перевернутом положении означает выход из финансового кризиса. Если раньше вы переживали нехватку денег, после затмения ситуация начнет резко меняться. Появится ощущение стабильности. Не бойтесь просить о поддержке и принимать помощь.

Козерог — карта Таро "Колесо Фортуны"

Это одна из самых сильных карт в финансовых раскладах Таро. Она говорит о внезапной удаче и резком повороте судьбы. После солнечного затмения деньги могут прийти оттуда, откуда вы совсем не ждали. В ближайшие недели будьте внимательны к знакам судьбы.

