Собор архангела Гавриїла 2025 — що категорично не можна робити 26 березня

Чоловік, який хреститься біля свічок у церкві. Фото: Alo!

Сьогодні, 26 березня 2025 року, віряни в церкві відзначають велике свято — Собор архангела Гавриїла. Дізнайтеся, чим людям допомагає цей святий, що категорично не рекомендується робити і які цікаві традиції існують у це важливе церковне свято.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Чим допомагає архангел Гавриїл

У народі архангела Гавриїла вважають посередником між людьми і Богом, а його молитви мають серйозний вплив. Вважається, що все, що люди просять у святого у Собор архангела Гавриїла, він передає Всевишньому.

Зазвичай у нього просять здоров’я не тільки для себе, а й для рідних людей, благополуччя в домі та захисту від негаразд. Ще люди просять допомогти прийняти правильне рішення у важких ситуаціях і врятувати від важкої хвороби. Крім того, до святого звертаються з молитвами у тому випадку, якщо хочуть народити дитину.

Зображення святого архангела Гавриїла. Фото ілюстративне: Pinterest

Чим не можна займатися в Собор архангела Гавриїла

Цього дня категорично не можна пліткувати і говорити погані слова, сваритися і бажати комусь зла, а також шкодити домашнім улюбленцем. Також у Собор архангела Гавриїла ні в якому разі не можна скупитися, адже вважається, що так можна залишитися без достатку та удачі.

До того ж у це свято категорично забороняється працювати, якщо це не стосується роботи на землі.

У народі вважають, що людина, яка не дотримається заборон у Собор архангела Гавриїла, буде покарана ударом блискавки.

Запалені свічки в церкві. Фото: The Baltic Course

Які традиції існують у Собор архангела Гавриїла

У Собор архангела Гавриїла всі віряни вирушають на богослужіння у церкву, щоб поставити свічку і помолитися. Біля ікони люди просять у святого захистити їх від вогню і блискавки, а також від наклепу і пристріту. Ще вони просять вберегти домашню худобу і бджіл у вуликах.

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