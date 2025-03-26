Собор архангела Гавриила 2025 — что категорически нельзя делать 26 марта

Мужчина, который крестится возле свечей в церкви. Фото: Alo!

Сегодня, 26 марта 2025 года, верующие в церкви отмечают большой праздник — Собор архангела Гавриила. Узнайте, чем людям помогает этот святой, что категорически не рекомендуется делать и какие интересные традиции существуют в этот важный церковный праздник.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Чем помогает архангел Гавриил

В народе архангела Гавриила считают посредником между людьми и Богом, а его молитвы имеют серьезное влияние. Считается, что все, что люди просят у святого в Собор архангела Гавриила, он передает Всевышнему.

Обычно у него просят здоровья не только для себя, но и для родных людей, благополучия в доме и защиты от невзгод. Еще люди просят помочь принять правильное решение в трудных ситуациях и спасти от тяжелой болезни. Кроме того, к святому обращаются с молитвами в том случае, если хотят родить ребенка.

Изображение святого архангела Гавриила. Фото иллюстративное: Pinterest

Чем нельзя заниматься в Собор архангела Гавриила

В этот день категорически нельзя сплетничать и говорить плохие слова, ссориться и желать кому-то зла, а также вредить домашним любимцем. Также в Собор архангела Гавриила ни в коем случае нельзя скупиться, ведь считается, что так можно остаться без достатка и удачи.

К тому же, в этот праздник категорически запрещается работать, если это не касается работы на земле.

В народе считают, что человек, который не придержится запретов в Собор архангела Гавриила, будет наказан ударом молнии.

Зажженные свечи в церкви. Фото: The Baltic Course

Какие традиции существуют в Собор архангела Гавриила

В Собор архангела Гавриила все верующие отправляются на богослужение в церковь, чтобы поставить свечу и помолиться. Возле иконы люди просят у святого защитить их от огня и молнии, а также от клеветы и сглаза. Еще они просят уберечь домашний скот и пчел в ульях.

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