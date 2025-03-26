Із Собором архангела Гавриїла 2025 — листівки, теплі привітання у віршах, прозі

Собор архангела Гавриїла 2025 — листівки для рідних і близьких
Сьогодні, 26 березня 2025 року, всі віряни відзначають важливе свято — Собор архангела Гавриїла, а це чудова нагода сказати своїм близьким приємні слова. Ми розповідаємо, як можна привітати рідних із цим великим святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати із Собором архангела Гавриїла у віршах
Вітаю з Собором Архангела Гавриїла
Щиро бажаю тобі здоров’я та сили,
Най день сьогоднішній сонцем осяється,
Удача най завжди тобі усміхається.
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Собор Архангела Гавриїла відзначаємо,
До ікон з молитвами припадаємо,
Здоров’я просимо, щастя та удачі,
І благополуччя у всьому на додачу.
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З Днем Собору архангела Гавриїла вітаємо,
Всіх благ від щирого серця бажаємо.
Мирним небо хай буде над головою,
Будьте завжди зберігаємі долею.
Як можна привітати із Собором архангела Гавриїла у прозі
Вітаю із Собором архангела Гавриїла! Нехай святий почує ваші молитви і виконає усі ваші бажання! Будьте здоровими і щасливими! Зі святом вас!
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У це велике свято дозволь мені привітати тебе із Собором архангела Гавриїла! Нехай цей день буде наповнений радістю, теплом, світлом і любов’ю! Бажаю тобі відчути благословення небес і почути шепіт крил ангела, який лине над тобою з небесної висоти!
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У цей великий день ми збираємося, щоб відсвяткувати Собор архангела Гавриїла і згадати про таємничість Божої мудрості та Його нескінченне милосердя. Архангел Гавриїл — це посланець надії та світла, а його слова завжди приносять покой! Тож нехай він завжди оберігає вас і дає силу на всі ваші дії. Бажаю вам тепла, міцного здоров’я, світла і благополуччя! Зі святом!
Найкращі привітання із Собором архангела Гавриїла — гарні листівки
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