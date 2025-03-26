Із Собором архангела Гавриїла 2025 — листівки, теплі привітання у віршах, прозі

Зображення архангела Гавриїла. Фото ілюстративне: Pinterest

Сьогодні, 26 березня 2025 року, всі віряни відзначають важливе свято — Собор архангела Гавриїла, а це чудова нагода сказати своїм близьким приємні слова. Ми розповідаємо, як можна привітати рідних із цим великим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати із Собором архангела Гавриїла у віршах

Вітаю з Собором Архангела Гавриїла

Щиро бажаю тобі здоров’я та сили,

Най день сьогоднішній сонцем осяється,

Удача най завжди тобі усміхається.

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Собор Архангела Гавриїла відзначаємо,

До ікон з молитвами припадаємо,

Здоров’я просимо, щастя та удачі,

І благополуччя у всьому на додачу.

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З Днем ​​Собору архангела Гавриїла вітаємо,

Всіх благ від щирого серця бажаємо.

Мирним небо хай буде над головою,

Будьте завжди зберігаємі долею.

Як можна привітати із Собором архангела Гавриїла у прозі

Вітаю із Собором архангела Гавриїла! Нехай святий почує ваші молитви і виконає усі ваші бажання! Будьте здоровими і щасливими! Зі святом вас!

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У це велике свято дозволь мені привітати тебе із Собором архангела Гавриїла! Нехай цей день буде наповнений радістю, теплом, світлом і любов’ю! Бажаю тобі відчути благословення небес і почути шепіт крил ангела, який лине над тобою з небесної висоти!

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У цей великий день ми збираємося, щоб відсвяткувати Собор архангела Гавриїла і згадати про таємничість Божої мудрості та Його нескінченне милосердя. Архангел Гавриїл — це посланець надії та світла, а його слова завжди приносять покой! Тож нехай він завжди оберігає вас і дає силу на всі ваші дії. Бажаю вам тепла, міцного здоров’я, світла і благополуччя! Зі святом!

Найкращі привітання із Собором архангела Гавриїла — гарні листівки

Привітання із Собором архангела Гавриїла. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання із Собором архангела Гавриїла. Фото ілюстративне: Pinterest

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