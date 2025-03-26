С Собором архангела Гавриила 2025 — открытки, теплые поздравления в стихах, прозе

Собор архангела Гавриила 2025 — открытки для родных и близких
Сегодня, 26 марта 2025 года, все верующие отмечают важный праздник — Собор архангела Гавриила, а это прекрасная возможность сказать своим близким приятные слова. Мы рассказываем, как можно поздравить родных с этим большим праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Собором архангела Гавриила в стихах
Вітаю з Собором Архангела Гавриїла
Щиро бажаю тобі здоров’я та сили,
Най день сьогоднішній сонцем осяється,
Удача най завжди тобі усміхається.
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Собор Архангела Гавриїла відзначаємо,
До ікон з молитвами припадаємо,
Здоров’я просимо, щастя та удачі,
І благополуччя у всьому на додачу.
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З Днем Собору архангела Гавриїла вітаємо,
Всіх благ від щирого серця бажаємо.
Мирним небо хай буде над головою,
Будьте завжди зберігаємі долею.
Как можно поздравить с Собором архангела Гавриила в прозе
Поздравляю с Собором архангела Гавриила! Пусть святой услышит ваши молитвы и исполнит все ваши желания! Будьте здоровыми и счастливыми! С праздником вас!
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В этот великий праздник позволь мне поздравить тебя с Собором архангела Гавриила! Пусть этот день будет наполнен радостью, теплом, светом и любовью! Желаю тебе ощутить благословение небес и услышать шепот крыльев ангела, который летит над тобой с небесной высоты!
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В этот великий день мы собираемся, чтобы отпраздновать Собор архангела Гавриила и вспомнить о таинственности Божьей мудрости и Его бесконечном милосердии. Архангел Гавриил — это посланник надежды и света, а его слова всегда приносят покой! Пусть он всегда оберегает вас и дает силу на все ваши действия. Желаю вам тепла, крепкого здоровья, света и благополучия! С праздником!
Самые лучшие поздравления с Собором архангела Гавриила — красивые открытки
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