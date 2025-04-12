Сильні молитви на Лазареву суботу 2025 — як захиститися від зла і зцілити себе

Служба в церкві у Великдень у Києві в 2023 році. Фото: РБК-Україна

Кожен українець знає, що напередодні Вербної неділі відзначається Лазарева субота, яка присвячена спогадам про воскресіння праведного Лазаря. Дізнайтеся, які сильні молитви варто прочитати цього дня, щоб захистити себе і свою сім’ю від зла, а також зцілитися.

Новини.LIVE ділиться текстами молитв у Лазареву суботу.

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Молитва для захисту від зла на Лазареву суботу

Господи Ісусе, Спаситель душ наших! Щедрості Твої та милості даруй нам, рабам Твоїм грішним. Ти, що воскресив Лазаря, що дарував кожному віру в спасіння і безсмертя, не відверни свого погляду від тих, хто молить Тебе. Даруй нам зцілення від недуг, що терзають тіло і душу, допоможи не відвернутися від віри і не піти стопами невіруючих у Тебе. Возносимо Тобі молитви праведні і віруємо в Царство Небесне. Амінь.

Зображення воскресіння святого Лазаря. Фото ілюстративне: Pinterest

Молитва для зцілення на Лазареву суботу

О, зело предивний і неабиякий друже Христов Святий Праведний Лазарю, Віфанії похвало і всією всесвітою превеликий подив! Благословенний дім твій, якого Господь наш Ісус Христос у дні плоті Своєї з любов’ю відвідував, бачачи віру і доброту душі твоєї і боголюбних сестер твоїх Марфи та Марії, зане ти полюбив Ти Його всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою кінця любий був. Дивні таємниці твоя, на тобі Божественним Другом Твоїм і Господом нашим явлені, бо зволились Йому перед Хрестом Своїм і Воскресінням показати на тобі всьому світові Славу Свою і сотворити тя провісника пресвітлого Свого з мертвих триденного Воскресіння. Цього ради Той, що Владико живота і смерті, попусти тобі смертям сном заснути, і поховаю бути, і навіть до пекельних глибин знити, де ти побачив, що ті, що існують від віку, померлі в безлічі незліченним адовими тенетами вмісту, і страшні страхи бачив єси. І там, коли тіло твоє смертному смерті вже віддалося, по чотирьох днях ти почув Ти Божественний голос Друга твого, що на труну твою прийшов: "Лазаре, прийди геть!" І за голосом цим ти аби з гробу повстав Ти і тако Віфанію звеселив Ти і Марфіни і Маріїни сльози вгамував Ти, а фарисеї ж і книжники, в жорстокості сердець сущих залякав Ти. Втамуй же, святий друже Христов, і наші сльози, гріх заради наших проливання, оживотвори наші душі і тілеса, у смерті пристрастей і нечистот гріховних сущі, збуди нас з гробу відчаю і лютої зневіри, всіх же нас визволи від вічної смерті, як Господь наш встав від успіння смертного. І благай милостивого Бога, нехай сподобить нас причасниці бути вічні життя, нею і ти по трудах святительства на острові Критстем сам нині насолоджуєшся в обителі райських, що прославляє Всесвяте ім’я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас. Амінь.

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