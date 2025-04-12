Сильні молитви на Лазареву суботу 2025 — як захиститися від зла і зцілити себе

Сильні молитви на Лазареву суботу 2025 — про що можна попросити
Кожен українець знає, що напередодні Вербної неділі відзначається Лазарева субота, яка присвячена спогадам про воскресіння праведного Лазаря. Дізнайтеся, які сильні молитви варто прочитати цього дня, щоб захистити себе і свою сім’ю від зла, а також зцілитися.
Новини.LIVE ділиться текстами молитв у Лазареву суботу.
Молитва для захисту від зла на Лазареву суботу
Господи Ісусе, Спаситель душ наших! Щедрості Твої та милості даруй нам, рабам Твоїм грішним. Ти, що воскресив Лазаря, що дарував кожному віру в спасіння і безсмертя, не відверни свого погляду від тих, хто молить Тебе. Даруй нам зцілення від недуг, що терзають тіло і душу, допоможи не відвернутися від віри і не піти стопами невіруючих у Тебе. Возносимо Тобі молитви праведні і віруємо в Царство Небесне. Амінь.
Молитва для зцілення на Лазареву суботу
О, зело предивний і неабиякий друже Христов Святий Праведний Лазарю, Віфанії похвало і всією всесвітою превеликий подив! Благословенний дім твій, якого Господь наш Ісус Христос у дні плоті Своєї з любов’ю відвідував, бачачи віру і доброту душі твоєї і боголюбних сестер твоїх Марфи та Марії, зане ти полюбив Ти Його всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою кінця любий був. Дивні таємниці твоя, на тобі Божественним Другом Твоїм і Господом нашим явлені, бо зволились Йому перед Хрестом Своїм і Воскресінням показати на тобі всьому світові Славу Свою і сотворити тя провісника пресвітлого Свого з мертвих триденного Воскресіння. Цього ради Той, що Владико живота і смерті, попусти тобі смертям сном заснути, і поховаю бути, і навіть до пекельних глибин знити, де ти побачив, що ті, що існують від віку, померлі в безлічі незліченним адовими тенетами вмісту, і страшні страхи бачив єси. І там, коли тіло твоє смертному смерті вже віддалося, по чотирьох днях ти почув Ти Божественний голос Друга твого, що на труну твою прийшов: "Лазаре, прийди геть!" І за голосом цим ти аби з гробу повстав Ти і тако Віфанію звеселив Ти і Марфіни і Маріїни сльози вгамував Ти, а фарисеї ж і книжники, в жорстокості сердець сущих залякав Ти. Втамуй же, святий друже Христов, і наші сльози, гріх заради наших проливання, оживотвори наші душі і тілеса, у смерті пристрастей і нечистот гріховних сущі, збуди нас з гробу відчаю і лютої зневіри, всіх же нас визволи від вічної смерті, як Господь наш встав від успіння смертного. І благай милостивого Бога, нехай сподобить нас причасниці бути вічні життя, нею і ти по трудах святительства на острові Критстем сам нині насолоджуєшся в обителі райських, що прославляє Всесвяте ім’я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас. Амінь.
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