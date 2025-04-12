Сильные молитвы на Лазареву субботу 2025 — как защититься от зла и исцелить себя

Служба в церкви на Пасху в Киеве в 2023 году. Фото: РБК-Украина

Каждый украинец знает, что накануне Вербного воскресенья отмечается Лазарева суббота, которая посвящена воспоминаниям о воскресении праведного Лазаря. Узнайте, какие сильные молитвы стоит прочитать в этот день, чтобы защитить себя и свою семью от зла, а также исцелиться.

Новини.LIVE делится текстами молитв в Лазареву субботу.

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Молитва для защиты от зла на Лазареву субботу

Господи Иисусе, Спаситель душ наших! Щедрости Твои и милости даруй нам, рабам Твоим грешным. Ты, воскресивший Лазаря, даровавший каждому веру в спасение и бессмертие, не отверни своего взора от молящих Тебя. Даруй нам исцеление от недугов, терзающих тело и душу, помоги не отвернуться от веры и не пойти стопами неверующих в Тебя. Возносим Тебе молитвы праведные и веруем в Царствие Небесное. Аминь.

Изображение воскресения святого Лазаря. Фото иллюстративное: Pinterest

Молитва для исцеления на Лазареву субботу

О, зело предивный и незаурядный друг Христов Святой Праведный Лазарь, Вифании похвала и всей вселенной превеликое удивление! Благословен дом твой, которого Господь наш Иисус Христос во дни плоти Своей с любовью посещал, видя веру и доброту души твоей и боголюбивых сестер твоих Марфы и Марии, зане ты возлюбил Ты Его всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей мыслью конца любим был. Дивны тайны твоя, на тебе Божественным Другом Твоим и Господом нашим явлены, ибо изволили Ему пред Крестом Своим и Воскресением показать на тебе всему миру Славу Свою и сотворить тя предвестника пресветлого Своего из мертвых трехдневного Воскресения. Сего ради Тот, что Владыка живота и смерти, попусти тебе смертям сном уснуть, и погребением быть, и даже в адские глубины знить, где ты увидел, что существующие от века, умершие во множестве бесчисленным адскими оковами содержимого, и страшные страхи видел ты. И там, когда тело твое смертному смерти уже предалось, по прошествии четырех дней ты услышал Ты Божественный голос Друга твоего, который на гроб твой пришел: "Лазарь, приди вон!" И по голосу этому ты абы из гроба восстал Ты и тако Вифанию возвеселил Ты и Марфины и Мариины слезы утолил Ты, а фарисеи же и книжники, в жестокости сердец сущих запугал Ты. Утоли же, святой друг Христов, и наши слезы, греха ради наших проливаемые, оживи наши души и телеса, в смерти страстей и нечистот греховных сущие, возбуди нас из гроба отчаяния и лютого уныния, всех же нас избави от вечной смерти, как Господь наш встал от успения смертного. И моли милостивого Бога, да сподобит нас причастницы быть вечные жизни, ею и ты по трудах святительства на острове Критстем сам ныне наслаждаешься в обители райской, прославляющей Всесвятое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во всякое время. Аминь.

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