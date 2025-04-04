Коли День святого Юрія в Україні в 2025 році — нова дата, традиції, що не можна робити

Молода вірянка на службі в церкві. Фото: Pixabay

Українські віряни відзначають багато церковних свят впродовж року, і одним з таких важливих свят є День святого Юрія. Ми розповідаємо, коли за новим церковним календарем буде це свято в 2025 році, які традиції існують і що категорично не можна робити цього дня.

Новини.LIVE детально розповідає про це свято.

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Коли День святого Юрія цього року

Не так давно українська церква перейшла на новоюліанський календар, через що всі великі свята змінили дату свого святкування. Відтепер вони відзначатимуться на 13 днів раніше. Те ж саме стосується і Дня святого Юрія, який також перенісся на іншу дату.

Якщо до 2023 року цей день святкувався шостого травня, то тепер за новим церковним стилем це буде 23 квітня.

Зображення святого Юрія Змієборця. Фото ілюстративне: Pinterest

Які традиції існують у День святого Юрія

У День святого Юрія в народі вважають росу цілющою, тому раніше її дуже активно використовували жінки і дівчата. Перші збирали росу із самого ранку і вмивалися нею, щоб захистити себе від захворювань, а другі вмивалися цією росою для того, щоб назавжди залишитися красивими.

Також предки раніше в День святого Юрія варили пиво, запрошували гостей додому або самі йшли туди. Молоді дівчата збиралися ввечері разом і ворожили на суджених. Крім того, із цього дня люди садили поля і городи, а також виводили пасти овець.

Що категорично не можна робити у День святого Юрія

У це свято, як і у всі великі свята, існують певні заборони, яких варто дотримуватися. Зокрема, в народі вважають, що цього дня категорично не можна займатися фізичною працею, шити і вишивати. Також вважається, що у це свято не можна розчісувати волосся, адже можна привернути біду.

З цієї ж причини категорично не можна цього дня користуватися гострими предметами, зокрема, ножами, виделками тощо.

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