Когда День святого Юрия в Украине в 2025 году — новая дата, традиции, что нельзя делать

Молодая верующая на службе в церкви. Фото: Pixabay

Украинские верующие отмечают много церковных праздников в течение года, и одним из таких важных праздников является День святого Юрия. Мы рассказываем, когда по новому церковному календарю будет этот праздник в 2025 году, какие традиции существуют и что категорически нельзя делать в этот день.

Новини.LIVE подробно рассказывает об этом празднике.

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Когда День святого Юрия в этом году

Не так давно украинская церковь перешла на новоюлианский календарь, из-за чего все большие праздники изменили дату своего празднования. Отныне они будут отмечаться на 13 дней раньше. То же самое касается и Дня святого Юрия, который также перенесся на другую дату.

Если до 2023 года этот день праздновался шестого мая, то теперь по новому церковному стилю это будет 23 апреля.

Изображение святого Юрия Победоносца. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие традиции существуют в День святого Юрия

В День святого Юрия в народе считают росу целебной, поэтому раньше ее очень активно использовали женщины и девушки. Первые собирали росу с самого утра и умывались ею, чтобы защитить себя от заболеваний, а вторые умывались этой росой для того, чтобы навсегда остаться красивыми.

Также предки раньше в День святого Юрия варили пиво, приглашали гостей домой или сами шли туда. Молодые девушки собирались вечером вместе и гадали на суженых. Кроме того, с этого дня люди сажали поля и огороды, а также выводили пасти овец.

Что категорически нельзя делать в День святого Юрия

В этот праздник, как и во все большие праздники, существуют определенные запреты, которых стоит придерживаться. В частности, в народе считают, что в этот день категорически нельзя заниматься физическим трудом, шить и вышивать. Также считается, что в этот праздник нельзя расчесывать волосы, ведь можно привлечь беду.

По этой же причине категорически нельзя в этот день пользоваться острыми предметами, в частности, ножами, вилками и тому подобное.

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