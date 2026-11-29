Зодіакальне коло, дівчина з подарунками на Новий рік. Колаж: Новини.LIVE

Новий 2027 рік все ближче й ближче до нас. Тож вже варто обирати подарунки для близьких та друзів. Астрологи радять враховувати не лише характер людини, а й те, які можливості та зміни готує їм прийдешній рік. Презент, обраний за знаком Зодіаку, може стати справжнім талісманом, що привабить удачу, кохання, щастя та фінансовий достаток.

Які подарунки дарувати на Новий рік 2027 кожному знаку Зодіаку, розповіли астрологи Наї Томайно та Юб Міранда для Personar, передає Новини.LIVE.

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Що подарувати на Новий рік 2027 кожному знаку Зодіаку

Овен

Наступний рік спонукатиме Овнів переглянути пріоритети та повернути радість у повсякденне життя. Потіште їх набором для творчості або квитками на концерт.

Знак Зодіаку Овен. Фото: pixabay.com

Телець

У 2027 році, за прогнозом астрологині, Тельцям належить навчитися бути відкритішими до змін. Тому вдалим подарунком стане майстер-клас, наприклад із гончарства або кулінарії, урок танців або малювання.

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Знак Зодіаку Телець. Фото: pixabay.com

Близнюки

У новому 2027 році особливого значення набудуть домашній затишок та саморозвиток. Обирайте красиві органайзери, книги або записники для нових ідей.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: pixabay.com

Рак

До липня Юпітер сприятиме фінансовим можливостям Раків. Новий гаманець із символічною купюрою або монеткою стане побажанням достатку. Також гарним подарунком буде навчальний курс, який допоможе розвинути таланти.

Знак Зодіаку Рак. Фото: pixabay.com

Лев

Юпітер перебуватиме у знаку Лева до 26 липня, однак представникам цього знака важливо берегти сили. Подаруйте їм красиву піжаму, аромадифузор або стильний аксесуар.

Знак Зодіаку Лев. Фото: pixabay.com

Діва

Із 26 липня Юпітер відкриє Дівам нові горизонти, сприяючи подорожам, навчанню та яскравим враженням. Вдалим новорічним подарунком стане валіза, путівник або курс іноземної мови. А якщо хочете по-справжньому здивувати представників цього знака Зодіаку, подаруйте їм саму подорож — романтичний вікенд, відпочинок у горах або поїздку до гарного міста.

Знак Зодіаку Діва. Фото: pixabay.com

Терези

У 2027 році Терезам належить чіткіше визначитися зі своїми бажаннями та пріоритетами, а їхні стосунки можуть вийти на новий рівень. Тому найкращими новорічними подарунками стануть ті, що допоможуть зміцнити зв'язок із близькими та краще зрозуміти себе. Це може бути романтична вечеря, прогулянка удвох, квитки на фестиваль або цікавий майстер-клас. Також вдалим вибором стане особистий щоденник, у якому Терези зможуть записувати свої думки.

Знак Зодіаку Терези. Фото: pixabay.com

Скорпіон

2027 рік стане часом других шансі. Також Скорпіонам відкриються перспективи кар'єрного зростання. Вдалим подарунком стане сертифікат у SPA або елегантна ділова сумка або стильний аксесуар.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: pixabay.com

Стрілець

Наступний рік сприятиме професійним амбіціям Стрільців. Подаруйте їм планер, спеціалізований навчальний курс або книгу для кар'єрного розвитку.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: pixabay.com

Козеріг

На Козерогів чекає період розширення світогляду. Подарунок, пов'язаний із подорожами мрії, або сімейний фотоальбом стане особливо доречним.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: pixabay.com

Водолій

Уже в лютому для Водоліїв розпочнеться період особистого оновлення. Сертифікат на зміну іміджу або книга про фінанси допоможуть підготуватися до нового етапу.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: pixabay.com

Риби

Для Риб пріоритетом стане емоційна рівновага. Подаруйте їм якісну постільну білизну, зручну подушку або аромадифузор з ароматом лаванди.

Знак Зодіаку Риби. Фото: pixabay.com

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