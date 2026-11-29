Зодиакальный круг, девушка с подарками на Новый год. Коллаж: Новини.LIVE

Новый 2027 год все ближе и ближе. Поэтому уже пора выбирать подарки для близких и друзей. Астрологи советуют учитывать не только характер человека, но и то, какие возможности и перемены готовит им наступающий год. Подарок, выбранный по знаку Зодиака, может стать настоящим талисманом, который привлечет удачу, любовь, счастье и финансовое благополучие.

Какие подарки дарить на Новый год 2027 каждому знаку Зодиака, рассказали астрологи Наи Томайно и Юб Миранда для Personar, передает Новини.LIVE.

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Что подарить на Новый год 2027 каждому знаку Зодиака

Овен

Следующий год побудит Овнов пересмотреть приоритеты и вернуть радость в повседневную жизнь. Порадуйте их набором для творчества или билетами на концерт.

Знак Зодиака Овен. Фото: pixabay.com

Телец

В 2027 году, по прогнозу астролога, Тельцам предстоит научиться быть более открытыми к переменам. Поэтому удачным подарком станет мастер-класс, например по гончарному делу или кулинарии, урок танцев или рисования.

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Знак Зодиака Телец. Фото: pixabay.com

Близнецы

В новом 2027 году особое значение приобретут домашний уют и саморазвитие. Выбирайте красивые органайзеры, книги или записные книжки для новых идей.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: pixabay.com

Рак

До июля Юпитер будет способствовать финансовым возможностям Раков. Новый кошелек с символической купюрой или монеткой станет пожеланием благосостояния. Также хорошим подарком станет учебный курс, который поможет развить таланты.

Знак Зодиака Рак. Фото: pixabay.com

Лев

Юпитер будет находиться в знаке Льва до 26 июля, однако представителям этого знака важно беречь силы. Подарите им красивую пижаму, аромадиффузор или стильный аксессуар.

Знак Зодиака Лев. Фото: pixabay.com

Дева

С 26 июля Юпитер откроет Девам новые горизонты, способствуя путешествиям, обучению и ярким впечатлениям. Удачным новогодним подарком станет чемодан, путеводитель или курс иностранного языка. А если хотите по-настоящему удивить представителей этого знака Зодиака, подарите им само путешествие — романтический уик-энд, отдых в горах или поездку в красивый город.

Знак Зодиака Дева. Фото: pixabay.com

Весы

В 2027 году Весам предстоит более четко определиться со своими желаниями и приоритетами, а их отношения могут выйти на новый уровень. Поэтому лучшими новогодними подарками станут те, которые помогут укрепить связь с близкими и лучше понять себя. Это может быть романтический ужин, прогулка вдвоем, билеты на фестиваль или интересный мастер-класс. Также удачным выбором станет личный дневник, в котором Весы смогут записывать свои мысли.

Знак Зодиака Весы. Фото: pixabay.com

Скорпион

2027 год станет временем вторых шансов. Также Скорпионам откроются перспективы карьерного роста. Удачным подарком станет сертификат в SPA, элегантная деловая сумка или стильный аксессуар.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: pixabay.com

Стрелец

Следующий год будет благоприятен для профессиональных амбиций Стрельцов. Подарите им ежедневник, специализированный учебный курс или книгу для карьерного роста.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: pixabay.com

Козерог

Козерогов ждет период расширения кругозора. Подарок, связанный с путешествиями мечты, или семейный фотоальбом будет особенно уместен.

Знак Зодиака Козерог. Фото: pixabay.com

Водолей

Уже в феврале для Водолеев начнется период личного обновления. Сертификат на смену имиджа или книга о финансах помогут подготовиться к новому этапу.

Знак Зодиака Водолей. Фото: pixabay.com

Рыбы

Для Рыб приоритетом станет эмоциональное равновесие. Подарите им качественное постельное белье, удобную подушку или аромадиффузор с ароматом лаванды.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: pixabay.com

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