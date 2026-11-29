Что подарить на Новый год 2027 по знаку Зодиака: идеи на удачу
Новый 2027 год все ближе и ближе. Поэтому уже пора выбирать подарки для близких и друзей. Астрологи советуют учитывать не только характер человека, но и то, какие возможности и перемены готовит им наступающий год. Подарок, выбранный по знаку Зодиака, может стать настоящим талисманом, который привлечет удачу, любовь, счастье и финансовое благополучие.
Какие подарки дарить на Новый год 2027 каждому знаку Зодиака, рассказали астрологи Наи Томайно и Юб Миранда для Personar, передает Новини.LIVE.
Что подарить на Новый год 2027 каждому знаку Зодиака
Овен
Следующий год побудит Овнов пересмотреть приоритеты и вернуть радость в повседневную жизнь. Порадуйте их набором для творчества или билетами на концерт.
Телец
В 2027 году, по прогнозу астролога, Тельцам предстоит научиться быть более открытыми к переменам. Поэтому удачным подарком станет мастер-класс, например по гончарному делу или кулинарии, урок танцев или рисования.
Близнецы
В новом 2027 году особое значение приобретут домашний уют и саморазвитие. Выбирайте красивые органайзеры, книги или записные книжки для новых идей.
Рак
До июля Юпитер будет способствовать финансовым возможностям Раков. Новый кошелек с символической купюрой или монеткой станет пожеланием благосостояния. Также хорошим подарком станет учебный курс, который поможет развить таланты.
Лев
Юпитер будет находиться в знаке Льва до 26 июля, однако представителям этого знака важно беречь силы. Подарите им красивую пижаму, аромадиффузор или стильный аксессуар.
Дева
С 26 июля Юпитер откроет Девам новые горизонты, способствуя путешествиям, обучению и ярким впечатлениям. Удачным новогодним подарком станет чемодан, путеводитель или курс иностранного языка. А если хотите по-настоящему удивить представителей этого знака Зодиака, подарите им само путешествие — романтический уик-энд, отдых в горах или поездку в красивый город.
Весы
В 2027 году Весам предстоит более четко определиться со своими желаниями и приоритетами, а их отношения могут выйти на новый уровень. Поэтому лучшими новогодними подарками станут те, которые помогут укрепить связь с близкими и лучше понять себя. Это может быть романтический ужин, прогулка вдвоем, билеты на фестиваль или интересный мастер-класс. Также удачным выбором станет личный дневник, в котором Весы смогут записывать свои мысли.
Скорпион
2027 год станет временем вторых шансов. Также Скорпионам откроются перспективы карьерного роста. Удачным подарком станет сертификат в SPA, элегантная деловая сумка или стильный аксессуар.
Стрелец
Следующий год будет благоприятен для профессиональных амбиций Стрельцов. Подарите им ежедневник, специализированный учебный курс или книгу для карьерного роста.
Козерог
Козерогов ждет период расширения кругозора. Подарок, связанный с путешествиями мечты, или семейный фотоальбом будет особенно уместен.
Водолей
Уже в феврале для Водолеев начнется период личного обновления. Сертификат на смену имиджа или книга о финансах помогут подготовиться к новому этапу.
Рыбы
Для Рыб приоритетом станет эмоциональное равновесие. Подарите им качественное постельное белье, удобную подушку или аромадиффузор с ароматом лаванды.
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