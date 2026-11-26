Девушка делает адвент-календарь. Фото: magnific.com

Ожидание Рождества и Нового года может стать по-настоящему увлекательным, если начинать каждое утро с небольшого сюрприза. Именно для этого и существуют адвент-календари. Но совсем не обязательно тратить немалые деньги на готовые наборы. Создать оригинальный календарь можно самостоятельно, наполнив его подарками, теплыми пожеланиями и даже интересными заданиями на каждый день.

Новини.LIVE собрал простые идеи, как сделать адвент-календарь на декабрь 2026 года своими руками и чем его наполнить, чтобы подарить праздничное настроение себе и близким.

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Что такое адвент-календарь и когда его открывать в 2026 году

Адвент-календарь — это особый календарь в ожидании Рождества. Традиция его создания зародилась в Германии. Обычно он состоит из 24 ячеек, окошек или пакетиков, за каждым из которых скрывается небольшой сюрприз.

Начинают открывать календарь 1 декабря. Последний подарок традиционно приходится на Сочельник, 24 декабря. Однако никто не запрещает добавить еще одну ячейку на Рождество или продлить праздничный отсчет до 31 декабря, чтобы встретить Новый год 2027.

Как сделать адвент-календарь своими руками: пять оригинальных идей

Для создания праздничного календаря понадобятся картон, цветная или крафтовая бумага, ножницы, клей, маркеры, ленты и немного фантазии.

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Адвент-календарь из бумажных пакетиков

Один из самых простых вариантов, который выглядит очень стильно. Купите небольшие крафтовые пакетики. Их можно украсить:

наклейками с рождественскими рисунками;

маленькими веточками сосны;

сушеным апельсином и корицей;

блестками;

бантиками и т. д.

Положите внутрь сюрпризы и закрепите пакетики декоративными прищепками на веревке или подвесьте к деревянной ветке.

Рождественская елка из бумажных стаканчиков

Вырежьте из плотного картона основу в форме елки. Приклейте к ней бумажные стаканчики дном вниз. В каждый положите подарок, а отверстия заклейте тонкой цветной бумагой с соответствующими цифрами. Каждый день нужно будет прорывать одно бумажное окошко, чтобы достать сюрприз.

Адвент-календарь из картонных втулок

Не спешите выбрасывать втулки от туалетной бумаги и бумажных полотенец. Из них можно сделать настоящий рождественский городок. Оберните втулки цветной бумагой, наполните подарками и закройте отверстия. Склейте их между собой в форме домика или елки, добавьте крышу из картона и праздничный декор.

Адвент-календарь из тканевых мешочков

Этот вариант особенно понравится тем, кто хочет пользоваться календарем не один год. Небольшие мешочки можно купить или сшить самостоятельно. Украсьте их вышивкой или лентами. Номера можно написать на картонных бирках. Развесьте мешочки на декоративной лесенке или сложите в плетеную корзину.

Рождественский городок из коробочек

Используйте небольшие картонные коробки разного размера. Превратите их в миниатюрные домики, дорисовав окна и двери и приклеив крыши. Расставьте домики на комоде или подоконнике, украсьте искусственным снегом и светодиодной гирляндой. Такой календарь станет еще и оригинальным рождественским украшением дома.

Пять адвент-календарей своими руками. Фото: Pinterest

Что положить в адвент-календарь для детей

Наполнение следует выбирать в соответствии с возрастом, увлечениями и интересами ребенка. Это могут быть:

шоколадные конфеты;

имбирные пряники;

небольшие игрушки;

наклейки;

фломастеры;

пазлы;

наборы для творчества;

елочные украшения;

карманные головоломки.

Интересная идея — разделить один большой набор конструктора на несколько дней, чтобы к Рождеству ребенок смог собрать полноценную игрушку.

Девочка рассматривает адвент-календарь. Фото: istockphoto.com

Чем наполнить адвент-календарь для взрослых

Взрослые тоже любят приятные сюрпризы. Внутрь можно положить:

ароматный чай;

кофе;

сладости;

специи для зимних напитков;

косметические миниатюры;

бальзамы для губ;

ароматические свечи;

украшения;

теплые носки;

совместные фотографии;

открытки с личными пожеланиями.

Как сделать адвент-календарь с заданиями

Вместо покупок наполните календарь заданиями, которые помогут создать праздничное настроение и сблизят всю семью.

Предложите близким:

испечь имбирное печенье;

украсить елку;

написать письмо святому Николаю;

устроить вечер рождественского кино;

приготовить какао;

совершить доброе дело;

прогуляться по праздничному городу;

вспомнить самые счастливые моменты 2026 года.

Не обязательно планировать что-то грандиозное. Даже небольшие повседневные радости способны превратить декабрь в месяц теплых воспоминаний и создать новую семейную традицию.

Самодельный рождественский адвент-календарь. Фото: stock.adobe.com

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