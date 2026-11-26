Дівчина робить адвент-календар. Фото: magnific.com

Очікування Різдва та Нового року здатне стати справді захопливим, якщо починати кожен ранок з маленького сюрпризу. Саме для цього існують адвент-календарі. Але зовсім не обов'язково витрачати чималі гроші на готові набори. Створити оригінальний календар можна самостійно, наповнивши його подарунками, теплими побажаннями і навіть цікавими завданнями на кожен день.

Новини.LIVE зібрав прості ідеї, як зробити адвент-календар на грудень 2026 року власноруч та чим його наповнити, щоб подарувати святковий настрій собі та близьким.

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Що таке адвент-календар та коли його відкривати у 2026 році

Адвент-календар — це особливий календар очікування Різдва. Традиція його створення зародилася в Німеччині. Зазвичай він має 24 комірки, віконця або пакуночки, за кожним з яких ховається невеликий сюрприз.

Починають відкривати календар 1 грудня. Останній подарунок традиційно припадає на Святвечір, 24 грудня. Однак ніхто не забороняє додати ще одну комірку на Різдво або продовжити святковий відлік до 31 грудня, щоб зустріти Новий рік 2027.

Як зробити адвент-календар своїми руками: п'ять оригінальних ідей

Для створення святкового календаря знадобляться картон, кольоровий або крафтовий папір, ножиці, клей, маркери, стрічки та трохи фантазії.

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Адвент-календар із паперових пакетиків

Один із найпростіших варіантів, який має дуже стильний вигляд. Придбайте невеликі крафтові пакетики. Їх можна прикрасити:

найклейками з різдвяними малюнками;

маленькими гілочками сосни;

сушеним апельсином та корицею;

блискітками;

бантиками тощо.

Покладіть усередину сюрпризи й закріпіть пакунки декоративними прищіпками на мотузці або підвісьте до дерев'яної гілки.

Різдвяна ялинка з паперових стаканчиків

Виріжте зі щільного картону основу у формі ялинки. Приклейте до неї паперові стаканчики денцями. У кожен покладіть подарунок, а отвори заклейте тонким кольоровим папером із відповідними цифрами. Щодня потрібно буде проривати одне паперове віконце, щоб дістати сюрприз.

Адвент-календар із картонних втулок

Не поспішайте викидати втулки від туалетного паперу та паперових рушників. З них можна зробити справжнє різдвяне містечко. Обгорніть втулки кольоровим папером, наповніть подарунками та закрийте отвори. Склейте їх між собою у формі будиночка або ялинки, додайте дах із картону та святковий декор.

Адвент-календар із тканинних мішечків

Цей варіант особливо сподобається тим, хто хоче користуватися календарем не один рік. Невеликі мішечки можна купити або пошити самостійно. Прикрасьте їх вишивкою або стрічками. Номери можна написати на картонних бирках. Розвісьте мішечки на декоративній драбинці або складіть у плетений кошик.

Різдвяне містечко з коробочок

Використайте невеликі картонні коробки різного розміру. Перетворіть їх на мініатюрні будиночки, домалювавши вікна та двері й приклеївши дахи. Розставте будиночки на комоді або підвіконні, прикрасьте штучним снігом та світлодіодною гірляндою. Такий календар стане ще й оригінальною різдвяною прикрасою оселі.

П'ять адвент-календарів своїми руками. Фото: Pinterest

Що покласти в адвент-календар для дітей

Наповнення варто обирати відповідно до віку, захоплень та інтересів дитини. Це можуть бути:

шоколадні цукерки;

імбирні пряники;

маленькі іграшки;

наклейки;

фломастери;

пазли;

набори для творчості;

ялинкові прикраси;

кишенькові головоломки.

Цікава ідея — розділити один великий набір конструктора на кілька днів, щоб до Різдва дитина змогла зібрати повноцінну іграшку.

Дівчинка роздивляється адвент-календар. Фото: istockphoto.com

Чим наповнити адвент-календар для дорослих

Дорослі також люблять приємні несподіванки. Усередину можна покласти:

ароматний чай;

каву;

солодощі;

спеції для зимових напоїв;

косметичні мініатюри;

бальзами для губ;

ароматичні свічки;

прикраси;

теплі шкарпетки;

спільні фотографії;

листівки з особистими побажаннями.

Як зробити адвент-календар із завданнями

Замість покупок наповніть календар завданнями, які допоможуть створити святковий настрій та зблизять усю родину.

Запропонуйте близьким:

спекти імбирне печиво;

прикрасити ялинку;

написати листа святому Миколаю;

влаштувати вечір різдвяного кіно;

приготувати какао;

зробити добру справу;

прогулятися святковим містом;

згадати найщасливіші моменти 2026 року.

Не обов'язково планувати щось масштабне. Навіть невеликі щоденні радощі здатні перетворити грудень на місяць теплих спогадів та створити нову сімейну традицію.

Саморобний різдвяний адвент-календар. Фото: stock.adobe.com

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