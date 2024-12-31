Василів день 2025 — народні прикмети, що не можна робити 1 січня

Вірянка, яка підпалює свічку в церкві. Фото: Pixabay

У 2025 році Василів день відзначається першого січня, і в це свято, як і в інші, існують певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб не нашкодити собі. Ми розповідаємо, які речі категорично забороняється робити цього дня і які народні прикмети існують.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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За новим церковним календарем першого січня віряни вшановують пам’ять святого Василя. У народі це свято називають День Василя або Василів день. Предки вважали, що цього дня категорично не можна робити певні речі, адже так можна принести нещастя до свого життя.

Зображення святого Василія Великого.

Фото ілюстративне: Pinterest

Ми розповідаємо, яких заборон важливо дотримуватися у Василів день і які цікаві народні прикмети існують у це свято.

Важливі заборони у Василів день

Наші предки в давні часи вважали, що у Василів день категорично не можна давати комусь гроші в борг, адже можна весь рік прожити в злиднях і боргах. До того ж, не можна робити щось по дому, зокрема, в’язати, займатися рукоділлям, прибирати і прати.

Ще цього дня не можна з’ясовувати стосунки і сваритися з близькими, адже вважається, що весь рік пройде у конфліктах. До того ж, не можна у Василів день виносити сміття, інакше можна винести щастя і принести нещастя в дім.

Крім того, першого січня до хати першою не повинна заходити жінка або дівчина, адже вважається, що можна накликати нещастя. Тому раніше господарі запрошували до оселі першими саме хлопця або чоловіка, вважаючи, що це принесе щастя з удачею.

Народні прикмети у Василів день

Наші предки цього дня стежили за погодою і вірили, що:

багато зірок на небі — до щедрого врожаю ягід;

сніг — до теплого літа;

молодий місяць на небі — до потужної повені навесні;

туман — до гарного майбутнього врожаю;

вітер дме — до великого врожаю горіхів.

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