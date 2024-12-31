Васильев день 2025 — народные приметы, что нельзя делать 1 января

Что нельзя делать в Васильев день 2025, чтобы не навлечь беду
В 2025 году Васильев день отмечается первого января, и в этот праздник, как и в другие, существуют определенные запреты, которые следует соблюдать, чтобы не навредить себе. Мы рассказываем, какие вещи категорически запрещается делать в этот день и какие народные приметы существуют.
Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.
По новому церковному календарю первого января верующие чтят память святого Василия. В народе этот праздник называют День Василия или Васильев день. Предки считали, что в этот день категорически нельзя делать определенные вещи, ведь так можно принести несчастье в свою жизнь.
Мы рассказываем, каких запретов важно придерживаться в Васильев день и какие интересные народные приметы существуют в этот праздник.
Важные запреты в Васильев день
Наши предки в древние времена считали, что в Васильев день категорически нельзя давать кому-то деньги в долг, ведь можно весь год прожить в нищете и долгах. К тому же, нельзя делать что-то по дому, в частности, вязать, заниматься рукоделием, убирать и стирать.
Еще в этот день нельзя выяснять отношения и ссориться с близкими, ведь считается, что весь год пройдет в конфликтах. К тому же, нельзя в Васильев день выносить мусор, иначе можно вынести счастье и принести несчастье в дом.
Кроме того, первого января в дом первым не должна заходить женщина или девушка, ведь считается, что можно навлечь несчастье. Поэтому раньше хозяева приглашали в дом первым именно парня или мужчину, считая, что это принесет счастье с удачей.
Народные приметы в Васильев день
Наши предки в этот день следили за погодой и верили, что:
- Много звезд на небе — к щедрому урожаю ягод
- Снег — к теплому лету
- Молодой месяц на небе — к мощному наводнению весной
- Туман — к хорошему будущему урожаю
- Ветер дует — к большому урожаю орехов
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