Васильев день 2025 — народные приметы, что нельзя делать 1 января

Верующая, поджигающая свечу в церкви. Фото: Pixabay

В 2025 году Васильев день отмечается первого января, и в этот праздник, как и в другие, существуют определенные запреты, которые следует соблюдать, чтобы не навредить себе. Мы рассказываем, какие вещи категорически запрещается делать в этот день и какие народные приметы существуют.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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По новому церковному календарю первого января верующие чтят память святого Василия. В народе этот праздник называют День Василия или Васильев день. Предки считали, что в этот день категорически нельзя делать определенные вещи, ведь так можно принести несчастье в свою жизнь.

Изображение святого Василия Великого. Фото иллюстративное: Pinterest

Мы рассказываем, каких запретов важно придерживаться в Васильев день и какие интересные народные приметы существуют в этот праздник.

Важные запреты в Васильев день

Наши предки в древние времена считали, что в Васильев день категорически нельзя давать кому-то деньги в долг, ведь можно весь год прожить в нищете и долгах. К тому же, нельзя делать что-то по дому, в частности, вязать, заниматься рукоделием, убирать и стирать.

Еще в этот день нельзя выяснять отношения и ссориться с близкими, ведь считается, что весь год пройдет в конфликтах. К тому же, нельзя в Васильев день выносить мусор, иначе можно вынести счастье и принести несчастье в дом.

Кроме того, первого января в дом первым не должна заходить женщина или девушка, ведь считается, что можно навлечь несчастье. Поэтому раньше хозяева приглашали в дом первым именно парня или мужчину, считая, что это принесет счастье с удачей.

Народные приметы в Васильев день

Наши предки в этот день следили за погодой и верили, что:

Много звезд на небе — к щедрому урожаю ягод

Снег — к теплому лету

Молодой месяц на небе — к мощному наводнению весной

Туман — к хорошему будущему урожаю

Ветер дует — к большому урожаю орехов

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