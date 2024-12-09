Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Що можна подарувати рідній бабусі на Новий рік 2025 — ідеї arrow

Що можна подарувати рідній бабусі на Новий рік 2025 — ідеї

9 грудня 2024 04:12
Світлана Конюшенко - Редактор
Що подарувати бабусі на Новий рік 2025 — найцікавіші ідеї
Маленька дівчинка, яка дарує бабусі подарунок на Новий рік. Фото: The Welch Group
Світлана Конюшенко - Редактор

Ось-ось настане Новий рік, тому необхідно подбати про те, щоб придбати подарунки для своїх найрідніших людей. Сьогодні ми розповідаємо, який новорічний подарунок можна зробити рідній бабусі, щоб порадувати її у це чарівне свято.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Читайте також:

Найкращі подарунки бабусі на Новий рік 2025

Персональний сюрприз

Якщо ви хочете зробити якийсь особистий подарунок своїй бабусі, можете обрати щось унікальне. Можете подарувати їй футболку з якимось смішним написом, чашку з написом або подушку, на яку нанесли вашу спільну світлину.

Набір для краси і відпочинку

Якщо ваша бабуся хоче відпочити або любить доглядати себе, можете подарувати їй щось із цього:

  • Набір для ванни
  • Теплий плед
  • Теплий халат
  • Сертификат на массаж або до SPA-салону
Бабушка
Бабуся з подарунком біля новорічної ялинки. Фото: Lecturas

Різні смаколики

Ще одним чудовим подарунком бабусі будуть її улюблені смаколики, які ви можете покласти до святкового кошику. Також туди можете придбати якісь нові солодощі, які вона може спробувати і, можливо, навіть полюбити.

Кімнатні рослини або улюблені квіти

Якщо бабуся любить якісь квіти або має вдома велику кількість різних кімнатних рослин, можете підтримати її в цьому. Подаруйте їй улюблені квіти або маленьку домашню рослину. Це не тільки потішить бабусю, а й освіжить повітря в її оселі.

Враження та емоції

Деякі бабусі намагаються активно жити, попри доволі літній вік, і ходять різними концертами або кінотеатрами. Можете подарувати їй квитки на якусь театральну виставу, концерт або в кіно і приєднатися до неї. Це допоможе вам разом провести час і залишити собі теплі спогади.

Подарок бабушке
Подарунок бабусі на Новий рік. Фото: Gazeta

Техніка або кухонні прилади

Згадайте, можливо ваша бабуся давно хотіла собі новий смартфон або планшет, а може вона любить пити каву і хотіла кавоварку. Тоді це також чудові подарунки на Новий рік для неї. 

Хобі та досуг

Якщо ваша бабуся чимось захоплюється, наприклад, любить в’язати, вишивати, готувати або грати у настільні ігри, можете подарувати їй якийсь набір. Це можуть бути такі набори, як:

  • Набори для в’язання, вишивання чи рукоділля 
  • Набори для випічки 
  • Пазли, настільні ігри або розвиваючі іграшки 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна відсвяткувати Новий рік зі своїм коханим. 

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати мамі на Новий рік 2025. 

Також ми повідомляли про те, що ні в якому разі не можна дарувати на Новий рік 2025.

свята подарунки Новий рік поради Новий рік 2025 бабусі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:17 США покарають чиновників режиму Асада — в чому їх звинувачують

05:05 Десь сніг, а десь +16 °С — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:47 Бази РФ в Сирії "висять на волосині" — Асад втік до Москви

04:25 Харків сьогодні весь день без світла — вже відомі графіки

03:47 Луганськ через 10 років — ШІ "передбачив" вигляд міста

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють вести соцмережі — вакансія

03:06 Абсолютно ненадійний союзник — Жорін про провал РФ у Сирії

03:00 Сьогодні знадобиться парасолька — прогноз синоптиків для Києва

02:36 Посадовець у Шотландії домагався до українських біженок

02:05 Години без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні

05:17 США покарають чиновників режиму Асада — в чому їх звинувачують

05:05 Десь сніг, а десь +16 °С — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:47 Бази РФ в Сирії "висять на волосині" — Асад втік до Москви

04:25 Харків сьогодні весь день без світла — вже відомі графіки

03:47 Луганськ через 10 років — ШІ "передбачив" вигляд міста

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють вести соцмережі — вакансія

03:06 Абсолютно ненадійний союзник — Жорін про провал РФ у Сирії

03:00 Сьогодні знадобиться парасолька — прогноз синоптиків для Києва

02:36 Посадовець у Шотландії домагався до українських біженок

02:05 Години без світла — графіки відключень у Львові на сьогодні

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут