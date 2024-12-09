Що подарувати бабусі на Новий рік 2025 — найцікавіші ідеї

Маленька дівчинка, яка дарує бабусі подарунок на Новий рік. Фото: The Welch Group

Ось-ось настане Новий рік, тому необхідно подбати про те, щоб придбати подарунки для своїх найрідніших людей. Сьогодні ми розповідаємо, який новорічний подарунок можна зробити рідній бабусі, щоб порадувати її у це чарівне свято.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Персональний сюрприз

Якщо ви хочете зробити якийсь особистий подарунок своїй бабусі, можете обрати щось унікальне. Можете подарувати їй футболку з якимось смішним написом, чашку з написом або подушку, на яку нанесли вашу спільну світлину.

Набір для краси і відпочинку

Якщо ваша бабуся хоче відпочити або любить доглядати себе, можете подарувати їй щось із цього:

Набір для ванни

Теплий плед

Теплий халат

Сертификат на массаж або до SPA-салону

Бабуся з подарунком біля новорічної ялинки. Фото: Lecturas

Різні смаколики

Ще одним чудовим подарунком бабусі будуть її улюблені смаколики, які ви можете покласти до святкового кошику. Також туди можете придбати якісь нові солодощі, які вона може спробувати і, можливо, навіть полюбити.

Кімнатні рослини або улюблені квіти

Якщо бабуся любить якісь квіти або має вдома велику кількість різних кімнатних рослин, можете підтримати її в цьому. Подаруйте їй улюблені квіти або маленьку домашню рослину. Це не тільки потішить бабусю, а й освіжить повітря в її оселі.

Враження та емоції

Деякі бабусі намагаються активно жити, попри доволі літній вік, і ходять різними концертами або кінотеатрами. Можете подарувати їй квитки на якусь театральну виставу, концерт або в кіно і приєднатися до неї. Це допоможе вам разом провести час і залишити собі теплі спогади.

Подарунок бабусі на Новий рік. Фото: Gazeta

Техніка або кухонні прилади

Згадайте, можливо ваша бабуся давно хотіла собі новий смартфон або планшет, а може вона любить пити каву і хотіла кавоварку. Тоді це також чудові подарунки на Новий рік для неї.

Хобі та досуг

Якщо ваша бабуся чимось захоплюється, наприклад, любить в’язати, вишивати, готувати або грати у настільні ігри, можете подарувати їй якийсь набір. Це можуть бути такі набори, як:

Набори для в’язання, вишивання чи рукоділля

Набори для випічки

Пазли, настільні ігри або розвиваючі іграшки

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