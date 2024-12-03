Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Як відсвяткувати Новий рік 2025 з хлопцем — романтичні ідеї arrow

Як відсвяткувати Новий рік 2025 з хлопцем — романтичні ідеї

3 грудня 2024 22:56
Світлана Конюшенко - Редактор
Як можна зустріти Новий рік 2025 з коханою людиною, щоб не було сумно — романтичні ідеї
Чоловік зі своєю коханою на Новий рік. Фото: Freepik
Світлана Конюшенко - Редактор

Зустріти Новий рік лише вдвох зі своєю коханою людиною – це чудова ідея зміцнити стосунки і внести ноту святкової романтики у ваше життя. Дізнайтеся, як можна весело і по-особливому провести новорічну ніч вдвох зі своєю другою половинкою, щоб не сумувати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для закоханих.

Читайте також:

Як підготуватися до Нового року удвох

Якщо ви залишилися на Новий рік удвох з коханою людиною або просто захотіли зустріти це свято наодинці, ретельно підготуйтеся, особливо якщо ви вперше робите це удвох. Подумайте про те, чи будете ви всю новорічну ніч лише вдома або захочете прогулятися десь.

Пара
Закохана пара на Новий рік. Фото: Pinterest

Якщо ви обираєте останній варіант, дізнайтеся графік роботи якоїсь локації і вартість розваг. На стіл не готуйте багато їжі, заздалегідь приготуйте подарунки для коханої людини і прикрасьте свою оселю, створивши новорічну атмосферу вдома.

Як можна романтично зустріти Новий рік удвох 

Щоб романтично зустріти це чарівне свято удвох з партнером, купуйте не тільки ялинку з прикрасами, а й дрібниці, які у вас асоціюються з Новим роком. Після того, як ви все придбали, починайте встановлювати ялинку, прикрашати її і свій будинок, продумувати меню і накривати стіл. Не забувайте одне одного торкатися.

Партнеры
Чоловік з жінкою, які прикрашають ялинку на Новий рік. Фото: Everypixel

Якщо ви хочете якось розбавити підготовку, можете внести у свої стосунки трохи пікантності, наприклад, купити гру для дорослих або влаштувати рольові ігри. Можете також зробити масаж або виконати танець з елементами роздягання перед партнером.

А можете взагалі перенести своє свято у ванну, прикрасивши її піною, свічками тощо, або на підлогу, підготувавши плед з подушками і їжу. Також гарною ідеєю зустріти Новий рік удвох є бронювання номеру в готелі десь за містом. І не забувайте на фоні вмикати новорічні фільми про кохання. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна створити адвент-календар на Новий рік. 

Раніше ми розповідали про те, коли і що готувати на святковий стіл на Новий рік. 

Також ми повідомляли про те, що категорично не можна дарувати на Новий рік 2025.

свята відносини Новий рік поради романтика Новий рік 2025

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:56 Відключення світла у Львові — графік на завтра

23:29 Хмари накриють місто — прогноз погоди у Харкові на завтра

23:03 На Волині чоловік уникав військового обліку — що вирішив суд

Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

22:39 Відключення світла у Києві — як довго будуть обмеження завтра

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

22:33 На Черкащині чоловік не пішов у ТЦК через страх — вирок суду

21:57 Одесит збив та побив нацгвардійців — суд прийняв бік водія

21:56 Як навчаються діти в підземній школі в Харкові — відео

21:27 Водії категорії В можуть керувати С під час війни — вирок суду

20:57 Сибіга та Блінкен підписали Меморандум про енергосистему

23:56 Відключення світла у Львові — графік на завтра

23:29 Хмари накриють місто — прогноз погоди у Харкові на завтра

23:03 На Волині чоловік уникав військового обліку — що вирішив суд

22:39 Відключення світла у Києві — як довго будуть обмеження завтра

22:33 На Черкащині чоловік не пішов у ТЦК через страх — вирок суду

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

21:57 Одесит збив та побив нацгвардійців — суд прийняв бік водія

21:56 Як навчаються діти в підземній школі в Харкові — відео

21:27 Водії категорії В можуть керувати С під час війни — вирок суду

20:57 Сибіга та Блінкен підписали Меморандум про енергосистему

20:40 Ситуація на фронті та енергетика — вечірнє звернення Зеленського

Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

2 грудня 2024
Text

19:11 Мітинги в Грузії біля парламенту — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:04 Заява Шольца під час зустрічі з Зеленським — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступ РФ на Запоріжжя — речник ОВА Коваленко заявив про ІПСО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК