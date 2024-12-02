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Адвент-календар на Новий рік 2025 — що це і як його зробити

2 грудня 2024 16:47
Світлана Конюшенко - Редактор
Як зробити адвент-календар на Новий рік 2025 своїми руками — корисні поради
Жінка, яка робить адвент-календар своїми руками. Фото: Darty
Світлана Конюшенко - Редактор

Останнім часом в Україні набирають популярність адвент-календарі, які допомагають весело та із задоволенням скоротити час в очікуванні новорічних і різдвяних свят. Ми розповідаємо, що це таке і як можна створити цей календар власноруч.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Що таке адвент-календар

Адвенти — це календарі, до яких кладуть символічні подарунки, щоб людина могла щодня до свят відкривати і насолоджуватися різними смаколиками. Зазвичай туди кладуть не тільки побажання на певний день, а й різні солодощі.

Такі календарі бувають як у вигляді паперових пакунків, так і у форматі коробок з наповненням. Деякі навіть влаштовують справжні цікаві квести, в ході яких потрібно знайти подарунки. Головною умовою таких адвент-календарів є те, щоб побажання з подарунком були засекречені до відкриття.

Адвент-календарь
Адвент-календар у вигляді коробки. Фото: Pinterest

Як зробити адвент-календар у домашніх умовах

Щоб створити такий календар у себе вдома, можна придбати два види коробок для подарунків — на 15 і на 31 відділення або маленькі подарункові пакетики. Але краще купити крафтові пакети, вартість яких набагато нижча, ніж ціна коробки і подарункових пакетиків.

Їх можете прикрасити наліпками з побажаннями, наприклад, гарного вечора або ночі, або якимись малюнками. Однак, зробити це варто до того, як ви будете класти туди подарунки.

Можете також зробити адвент-календар зі звичайних конвертів, а туди покласти завдання. Наприклад, напишіть слова "ванна, пральна машинка", в пральну машинку покладіть записку зі словами "двері, які ти найчастіше відкриваєш" (тобто, холодильник), а всередину нього покладіть стікер зі словами "шукай там, на що пускаєш слину".

Конвертики
Процес створення адвент-календаря з конвертиків. Фото: Freepik

До речі, можете до кожної підказки покласти завдання, наприклад, присісти десять разів або тричі віджатися.

Нагадаємо, ми писали про те, як прикрасити новорічну ялинку за феншуєм, щоб залучити удачу. 

Раніше ми розповідали про те, який овоч категорично не можна ставити на святковий стіл на Новий рік. 

Також ми повідомляли про те, в яких кольорах категорично не можна зустрічати Новий рік 2025.

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