Як зробити адвент-календар на Новий рік 2025 своїми руками — корисні поради

Жінка, яка робить адвент-календар своїми руками. Фото: Darty

Останнім часом в Україні набирають популярність адвент-календарі, які допомагають весело та із задоволенням скоротити час в очікуванні новорічних і різдвяних свят. Ми розповідаємо, що це таке і як можна створити цей календар власноруч.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Що таке адвент-календар

Адвенти — це календарі, до яких кладуть символічні подарунки, щоб людина могла щодня до свят відкривати і насолоджуватися різними смаколиками. Зазвичай туди кладуть не тільки побажання на певний день, а й різні солодощі.

Такі календарі бувають як у вигляді паперових пакунків, так і у форматі коробок з наповненням. Деякі навіть влаштовують справжні цікаві квести, в ході яких потрібно знайти подарунки. Головною умовою таких адвент-календарів є те, щоб побажання з подарунком були засекречені до відкриття.

Адвент-календар у вигляді коробки. Фото: Pinterest

Як зробити адвент-календар у домашніх умовах

Щоб створити такий календар у себе вдома, можна придбати два види коробок для подарунків — на 15 і на 31 відділення або маленькі подарункові пакетики. Але краще купити крафтові пакети, вартість яких набагато нижча, ніж ціна коробки і подарункових пакетиків.

Їх можете прикрасити наліпками з побажаннями, наприклад, гарного вечора або ночі, або якимись малюнками. Однак, зробити це варто до того, як ви будете класти туди подарунки.

Можете також зробити адвент-календар зі звичайних конвертів, а туди покласти завдання. Наприклад, напишіть слова "ванна, пральна машинка", в пральну машинку покладіть записку зі словами "двері, які ти найчастіше відкриваєш" (тобто, холодильник), а всередину нього покладіть стікер зі словами "шукай там, на що пускаєш слину".

Процес створення адвент-календаря з конвертиків. Фото: Freepik

До речі, можете до кожної підказки покласти завдання, наприклад, присісти десять разів або тричі віджатися.

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