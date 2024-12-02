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Адвент-календарь на Новый год 2025 — что это и как его сделать

2 декабря 2024 16:47
Светлана Конюшенко - Редактор
Как сделать адвент-календарь на Новый год 2025 своими руками — полезные советы
Женщина, которая делает адвент-календарь своими руками. Фото: Darty
Светлана Конюшенко - Редактор

В последнее время в Украине набирают популярности адвент-календари, которые помогают весело и с удовольствием скоротать время в ожидании новогодних и рождественских праздников. Мы рассказываем, что это такое и как можно создать этот календарь своими руками.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Что такое адвент-календарь

Адвенты — это календари, в которые кладут символические подарки, чтобы человек мог каждый день до праздников открывать и наслаждаться разными вкусностями. Обычно туда кладут не только пожелания на определенный день, но и разные сладости.

Такие календари бывают как в виде бумажных свертков, так и в формате коробок с наполнением. Некоторые даже устраивают настоящие интересные квесты, в ходе которых нужно найти подарки. Главным условием таких адвент-календарей является то, чтобы пожелания с подарком были засекречены до открытия.

Адвент-календарь
Адвент календарь в виде коробки. Фото: Pinterest

Как сделать адвент-календарь в домашних условиях

Чтобы создать такой календарь у себя дома, можно приобрести два вида подарочных коробок — на 15 и на 31 отделение или маленькие подарочные пакетики. Но лучше купить крафтовые пакеты, стоимость которых гораздо ниже, чем цена коробки и подарочных пакетиков.

Их можете украсить наклейками с пожеланиями, например, хорошего вечера или ночи, или какими-то рисунками. Однако сделать это следует до того, как вы будете класть туда подарки.

Можете также сделать адвент-календарь из обычных конвертов, а туда положить задание. Например, напишите слова "ванная, стиральная машинка", в стиральную машинку положите записку со словами "дверь, которую ты чаще всего открываешь" (то есть холодильник), а внутрь него положите стикер со словами "ищи там, на что пускаешь слюну".

Конвертики
Процесс создания адвент-календаря из конвертиков. Фото: Freepik

Кстати, можете к каждой подсказке положить задание, например, присесть десять раз или трижды отжаться.

Напомним, мы писали о том, как украсить новогоднюю елку по фэншую, чтобы привлечь удачу.

Раньше мы рассказывали о том, какой овощ нельзя ставить на праздничный стол на Новый год.

Также мы сообщали о том, в каких цветах категорически нельзя встречать Новый год 2025.

праздники подарки Новый год советы Новый год 2025 адвент-календарь

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