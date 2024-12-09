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Что можно подарить родной бабушке на Новый год 2025 — идеи

9 декабря 2024 04:12
Светлана Конюшенко - Редактор
Что подарить бабушке на Новый год 2025 — самые интересные идеи
Маленькая девочка, которая дарит бабушке подарок на Новый год. Фото: The Welch Group.
Светлана Конюшенко - Редактор

Вот-вот наступит Новый год, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы приобрести подарки для своих родных людей. Сегодня мы рассказываем, какой новогодний подарок можно сделать родной бабушке, чтобы порадовать ее в этот волшебный праздник.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Персональный сюрприз

Если вы хотите сделать какой-нибудь личный подарок своей бабушке, можете выбрать что-то уникальное. Можете подарить ей футболку с какой-то смешной надписью, чашку с надписью или подушку, на которую нанесли ваше общее фото.

Набор для красоты и отдыха

Если ваша бабушка хочет отдохнуть или любит ухаживать за собой, можете подарить ей что-нибудь из этого:

  • Набор для ванной
  • Теплый плед
  • Теплый халат
  • Сертификат на массаж или в SPA-салон
Бабушка
Бабушка с подарком возле новогодней елки. Фото: Lecturas

Разные вкусности

Еще одним прекрасным подарком бабушке будут ее любимые вкусности, которые вы можете положить в праздничную корзину. Также туда можете приобрести какие-нибудь новые сладости, которые она может попробовать и, возможно, даже полюбить.

Комнатные растения или любимые цветы

Если бабушка любит какие-нибудь цветы или имеет дома большое количество разных комнатных растений, можете поддержать ее в этом. Подарите ей любимые цветы или маленькое домашнее растение. Это не только порадует бабушку, но и освежит воздух в ее доме.

Эмоции и впечатления

Некоторые бабушки стараются активно жить, несмотря на довольно пожилой возраст, и ходят по разным концертам или кинотеатрам. Можете подарить ей билеты на какой-нибудь театральный спектакль, концерт или в кино и присоединиться к ней. Это поможет вам вместе провести время и оставить себе теплые воспоминания.

Подарок бабушке
Подарок бабушке на Новый год. Фото: Gazeta

Техника или кухонные приборы

Вспомните, возможно, ваша бабушка давно хотела себе новый смартфон или планшет, а может она любит пить кофе и хотела кофеварку. Тогда это также отличные подарки на Новый год для нее.

Хобби и досуг

Если ваша бабушка чем-то увлекается, например, любит вязать, вышивать, готовить или играть в настольные игры, можете подарить ей какой-нибудь набор. Это могут быть такие наборы, как:

  • Наборы для вязания, вышивания или рукоделия
  • Наборы для выпечки
  • Пазлы, настольные игры или развивающие игрушки

Напомним, мы писали о том, как можно отметить Новый год со своим любимым.

Раньше мы рассказывали о том, что можно подарить маме на Новый год 2025.

Также мы сообщали о том, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год 2025.

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