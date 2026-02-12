Відео
Головна Свята Щастя постукає у двері цих знаків Зодіаку 12 лютого — хто вони

Щастя постукає у двері цих знаків Зодіаку 12 лютого — хто вони

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 03:55
Які знаки Зодіаку стануть магнітом для удачі 12 лютого 2026 — гороскоп
Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Астрологи кажуть, чотири знаки Зодіаку відчують потужну підтримку Всесвіту вже сьогодні, 12 лютого. Нові можливості відкриє Меркурій, що з'єднається з Північним вузлом у Рибах. Це буде особливий момент, коли рішучість приведе до достатку та успіху. 

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які знаки Зодіаку 12 лютого супроводжуватиме удача в усіх справах. 

Козеріг

Удача чекає на вас через комунікацію. Важлива розмова або зустріч можуть змінити ваш статус і вплив. Важливо говорити відверто. Це відкриває двері до вигідних проєктів, нових посад або можливостей для професійного зростання.

Овен

Довгий час ви жили з тим, що тягнуло вас назад. 12 лютого стане сприятливим для завершення складних етапів. Як тільки ви позбудитесь тягаря, ви звільните ваш розум і відкриєте шлях до нових, збагачуючих можливостей.

Терези

Вашим джерелом удачі 12 лютого стане здоров'я. Поєднання Північного вузла з Меркурієм у Рибах створює шанс приділити увагу власній фізичній формі та самопочуттю. Фізична активність, прогулянки або турбота про себе принесуть позитивні результати, підвищать вашу енергію та привернуть увагу важливих людей.

Рак

Удача може застати вас у дорозі. Цей день може принести дзвінок або повідомлення про перспективний проєкт або завдання, що виведе вас за межі звичайної рутини. Попри ризики чи незручності, новий шлях відкриває доступ до корисного досвіду та поваги оточення.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
