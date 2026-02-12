Какие знаки Зодиака станут магнитом для удачи 12 февраля 2026 — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Астрологи говорят, четыре знака Зодиака почувствуют мощную поддержку Вселенной уже сегодня, 12 февраля. Новые возможности откроет Меркурий, который соединится с Северным узлом в Рыбах. Это будет особый момент, когда решительность приведет к достатку и успеху.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие знаки Зодиака 12 февраля будет сопровождать удача во всех делах.

Реклама

Читайте также:

Козерог

Удача ждет вас через коммуникацию. Важный разговор или встреча могут изменить ваш статус и влияние. Важно говорить откровенно. Это открывает двери к выгодным проектам, новым должностям или возможностям для профессионального роста.

Овен

Долгое время вы жили с тем, что тянуло вас назад. 12 февраля станет благоприятным для завершения сложных этапов. Как только вы избавитесь от бремени, вы освободите ваш разум и откроете путь к новым, обогащающим возможностям.

Весы

Вашим источником удачи 12 февраля станет здоровье. Соединение Северного узла с Меркурием в Рыбах создает шанс уделить внимание собственной физической форме и самочувствию. Физическая активность, прогулки или забота о себе принесут положительные результаты, повысят вашу энергию и привлекут внимание важных людей.

Рак

Удача может застать вас в дороге. Этот день может принести звонок или сообщение о перспективном проекте или задании, которое выведет вас за пределы обычной рутины. Несмотря на риски или неудобства, новый путь открывает доступ к полезному опыту и уважению окружающих.

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Кто из знаков Зодиака проведет счастливую неделю с 9 по 15 февраля.

Кому из знаков Зодиака ждать больших перемен после новолуния 17 февраля.

Какие знаки Зодиака поверят в чудо благодаря новолунию 17 февраля.

Кому из знаков Зодиака ждать особый подарок во время солнечного затмения 17 февраля.