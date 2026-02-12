Какие знаки Зодиака станут магнитом для удачи 12 февраля 2026 — гороскоп

Счастье постучит в двери этих знаков Зодиака 12 февраля — кто они
Астрологи говорят, четыре знака Зодиака почувствуют мощную поддержку Вселенной уже сегодня, 12 февраля. Новые возможности откроет Меркурий, который соединится с Северным узлом в Рыбах. Это будет особый момент, когда решительность приведет к достатку и успеху.
Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие знаки Зодиака 12 февраля будет сопровождать удача во всех делах.
Козерог
Удача ждет вас через коммуникацию. Важный разговор или встреча могут изменить ваш статус и влияние. Важно говорить откровенно. Это открывает двери к выгодным проектам, новым должностям или возможностям для профессионального роста.
Овен
Долгое время вы жили с тем, что тянуло вас назад. 12 февраля станет благоприятным для завершения сложных этапов. Как только вы избавитесь от бремени, вы освободите ваш разум и откроете путь к новым, обогащающим возможностям.
Весы
Вашим источником удачи 12 февраля станет здоровье. Соединение Северного узла с Меркурием в Рыбах создает шанс уделить внимание собственной физической форме и самочувствию. Физическая активность, прогулки или забота о себе принесут положительные результаты, повысят вашу энергию и привлекут внимание важных людей.
Рак
Удача может застать вас в дороге. Этот день может принести звонок или сообщение о перспективном проекте или задании, которое выведет вас за пределы обычной рутины. Несмотря на риски или неудобства, новый путь открывает доступ к полезному опыту и уважению окружающих.
Также делимся другими интересными прогнозами астрологов
Кто из знаков Зодиака проведет счастливую неделю с 9 по 15 февраля.
Кому из знаков Зодиака ждать больших перемен после новолуния 17 февраля.
Какие знаки Зодиака поверят в чудо благодаря новолунию 17 февраля.
Кому из знаков Зодиака ждать особый подарок во время солнечного затмения 17 февраля.
Читайте Новини.LIVE!