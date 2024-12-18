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Різдвяний дідух — що це таке і як його зробити вдома

18 грудня 2024 11:27
Світлана Конюшенко - Редактор
Як зробити дідух на Різдво 2025 своїми руками — покрокова інструкція
Українка, яка тримає дідух в руках. Фото: Alamy
Світлана Конюшенко - Редактор

Всі люди знають, що дідух — це один із головних символів Різдва в Україні, але так було далеко не завжди. Ми розповідаємо, що це за річ, звідки вона з’явилася і як можна створити символ різдвяних свят своїми руками просто у себе вдома. 

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Дідух — що це таке

Дідух символізує врожай і добробут в культурі України та має глибоке значення. Слово "дідух" означає "дух діда". Раніше в українському народі вважали, що духи наших предків проживають у врожаї, захищаючи його добробут.

Дидух
Дідух зі стрічкою кольорів українського прапору. Фото: Freepik

Коли християнство почало поширюватися світом, дідух став обов’язковою частиною традицій Різдва і зараз його вважають символом Ісуса Христа. Цю річ встановлюють у момент святкування Різдва, вважаючи, що він оберігає сім’ю. 

Зазвичай дідух ставлять напередодні Святвечора на шанованому місці в будинку, тобто, біля ікон, і прибирають лише після закінчення всіх свят.

Як можна зробити дідух своїми руками

Що потрібно мати під рукою

Щоб створити вдома символ Різдва, вам потрібно мати під рукою так звичайні речі, як:

  • Пучок колосків (наприклад, пшениця, жито або овес)
  • Мотузка або стрічка для зв'язування
  • Ножиці
  • Декоративні елементи (наприклад, якісь стрічки, сушені квіти і ягоди)

Як зробити дідух 

Спочатку візьміть до рук колоски, приберіть на них непотрібні листки і вирівняйте їх, потім візьміть декілька колосків і міцно зав’яжіть мотузкою біля основи, роблячи свого роду "тіло". Для створення "голови" і "рук" додайте навколо ще пучків, а потім міцно обв’яжіть кожен шар.

Создание дидуха
Процес створення дідуха вдома. Фото: скриншот з YouTube

Додайте до дідуха стрічки, ягоди або сушені квіти, щоб прикрасити його, а щоб він стояв, вирівняйте нижню частину соломи. Зверху можете додати хрестик із соломи або інші елементи.

Нагадаємо, ми писали про те, які подарунки можна зробити своїм похресникам на Різдво 2025. 

Раніше ми розповідали про те, якими кімнатними квітами можна прикрасити оселю на Різдво. 

Також ми повідомляли про те, коли людям в Україні варто відзначати Різдво.

свята Різдво поради символи дідух

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