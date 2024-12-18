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Рождественский дидух — что это такое и как его сделать дома

18 декабря 2024 11:27
Светлана Конюшенко - Редактор
Как сделать дидух на Рождество 2025 своими руками — пошаговая инструкция
Украинка, держащая дидух в руках. Фото: Alamy
Светлана Конюшенко - Редактор

Все люди знают, что дидух — это один из главных символов Рождества в Украине, но так было далеко не всегда. Мы рассказываем, что это за вещь, откуда она появилась и как можно создать символ рождественских праздников своими руками прямо у себя дома.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Дидух — что это такое

Дидух символизирует урожай и благополучие в культуре Украины и имеет глубокое значение. Слово "дидух" означает "дух деда". Раньше в украинском народе считалось, что духи наших предков проживают в урожае, защищая его благополучие.

Дидух
Дидух с лентой цветов украинского флага. Фото: Freepik

Когда христианство начало распространяться по миру, дидух стал обязательной частью традиций Рождества и сейчас его считают символом Иисуса Христа. Эту вещь устанавливают в момент празднования Рождества, считая, что он оберегает семью.

Обычно дидух ставят накануне Сочельника на уважаемом месте в доме, то есть, у икон, и убирают только после окончания всех праздников.

Как сделать дидух своими руками

Что нужно иметь под рукой

Чтобы создать дома символ Рождества, вам нужно иметь под рукой такие обычные вещи, как:

  • Пучок колосков (например, пшеница, рожь или овес)
  • Веревка или лента для связывания
  • Ножницы
  • Декоративные элементы (например, какие-то ленты, сушеные цветы и ягоды)

Как сделать дидух

Сначала возьмите в руки колосья, уберите на них ненужные листья и выровняйте их, затем возьмите несколько колосков и крепко завяжите веревкой у основания, делая своего рода "тело". Для создания "головы" и "рук" добавьте вокруг еще пучков, а затем крепко обвяжите каждый слой.

Создание дидуха
Процесс создания дидуха дома. Фото: скриншот с YouTube

Добавьте к дидуху ленты, ягоды или сушеные цветы, чтобы украсить его, а чтобы он стоял, выровняйте нижнюю часть соломы. Сверху можно добавить крестик из соломы или другие элементы.

Напомним, мы писали о том, какие подарки можно сделать своим крестникам на Рождество 2025.

Раньше мы рассказывали о том, какими комнатными цветами можно украсить дом на Рождество.

Также мы сообщали о том, когда людям в Украине следует отмечать Рождество.

праздники Рождество советы символы дидух

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