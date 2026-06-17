Таро-гороскоп на літній ретроградний Меркурій 2026: кому чекати на щастя

Ворожіння на картах Таро на ретроградний Меркурій. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій, який пройде з 29 червня по 23 липня, несе не тільки випробування. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким енергія цього періоду принесе щастя. Це час приємних збігів і важливих рішень. Коли навіть старі помилки можуть перетворитися на нові можливості.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку готуватися до особливо світлого періоду.

Близнюки — карта Таро "Вісімка Жезлів"

Ретроградний Меркурій принесе вам позитивні зміни у сфери кар'єри та навчання. У першій половині липня може з'явитися пропозиція, яку ви колись вважали втраченою. Також можлива поява людини, здатної допомогти реалізувати важливий проєкт. Будьте сміливими, не нехтуйте зустрічами та знайомствами.

Скорпіон — карта Таро "Шістка Кубків"

"Шістка Кубків" говорить про теплі зустрічі, відновлення зв'язків і несподівану підтримку. Щастя прийде через людину, з якою ви давно не спілкувалися. Ця зустріч допоможе знайти нові перспективи або розв'язати проблему, яка турбувала останні місяці. Не відмовляйтеся від запрошень на зустрічі та сімейні заходи.

Водолій — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" обіцяє вам щасливий збіг обставин. У період з 29 червня по 23 липня може з'явитися шанс, який спочатку виглядатиме як проблема або затримка. Скасована поїздка, перенесена зустріч чи змінений графік зрештою приведуть вас до вигідної можливості. Не бійтеся зміни планів.

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Діва — карта Таро "Зірка"

"Зірка" обіцяє вам довгоочікуване полегшення. Проблема, яка тягнулася ще з початку року, нарешті почне вирішуватися. Ретроградний Меркурій допоможе побачити правильний шлях там, де раніше панувала невизначеність. Довіряйте своїм ідеям та не відкладайте важливі розмови.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклів"

Ви можете стати головними щасливчиками літнього ретроградного Меркурія. Цей період здатен принести фінансовий успіх. Уважно переглядайте старі листування, контакти та робочі записи. Відповідь на питання, яке зараз здається складним, уже є у вашому минулому досвіді.

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