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Головна Свята До цих знаків Зодіаку повернуться колишні вже скоро: Таро-прогноз

До цих знаків Зодіаку повернуться колишні вже скоро: Таро-прогноз

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Дата публікації: 16 червня 2026 05:49
Любовний Таро-прогноз: до яких знаків Зодіаку повернуться колишні вже скоро
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Ретроградний Меркурій у Раку, який триватиме з 29 червня по 23 липня, поверне у життя незавершені історії та старі переживання. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким слід готуватись до особливих змін — цей період поверне людину з минулого. 

Новини.LIVE розповідає, до яких знаків Зодіаку повернуться колишні, кому варто придивитися до минулого уважніше, а кому краще не повторювати старих помилок.

Рак — карта Таро "Вісімка Кубків"

"Вісімка Кубків" розповідає про людину, яка колись сама пішла зі стосунків, але тепер може усвідомити, що рішення було поспішним. Під впливом ретроградного Меркурія у ваше життя може повернутися партнер, з яким розрив стався через непорозуміння, образу або відсутність відвертої розмови. Найімовірніше, ця людина спробує пояснити свої вчинки. Не поспішайте відкривати двері вдруге. Переконайтеся, що історія не повториться вдруге.

Терези — карта Таро "Сімка Мечів"

У ваше життя може повернутися людина, яка матиме приховані наміри. Колишній може несподівано написати або з'явитися під приводом дружнього спілкування. "Сімка Мечів" попереджає: не вся інформація буде сказана прямо. Можливо людина шукає не справжнього відновлення стосунків. Перш ніж погоджуватися на зустріч чи давати другий шанс, поставте кілька незручних, але важливих запитань.

Козеріг — карта Таро "Суд"

Раптова поява колишнього партнера у вашому житті може викликати справжній емоційний шок. Ця людина повернеться з конкретним бажанням. Доля може поставити вас перед вибором: дати цим стосункам ще один шанс або остаточно закрити двері в минуле. Уважно придивіться до того, як людина поводиться зараз.

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Водолій — карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля готує несподіваний поворот. "Колесо Фортуни" говорить про випадкові зустрічі, дивні збіги та ситуації, які здаються майже містичними. Людина з минулого може нагадати про себе через соціальні мережі, спільних друзів або навіть випадкову зустріч. Перш ніж відновлювати стосунки, чесно запитайте себе, чи сумуєте ви за людиною, чи лише за спогадами про неї.

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знаки Зодіаку карти Таро любовний гороскоп
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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