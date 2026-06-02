Таро-гороскоп на червень 2026: які знаки Зодіаку забудуть про проблеми

Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Після непростих місяців, наповнених переживаннями, невизначеністю та постійною напругою, Всесвіт готує приємні сюрпризи кільком представникам зодіакального кола. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким усміхнеться удача. Вони нарешті вдихнуть на повні груди.

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро віщують довгоочікуваний спокій і світлу смугу в житті.

Близнюки — карта Таро "Шістка Мечів"

"Шістка Мечів" говорить про вихід із затяжної складної ситуації, яка забирала багато сил та енергії. У червні ви можете нарешті поставити крапку. Особливо позитивними будуть питання, пов'язані з роботою та документами. Не озирайтеся назад та сміливо рухайтеся у новому напрямку.

Скорпіон — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Червень стане місяцем, коли багато тривог втратять свою актуальність. Особливо це стосується фінансових питань. Ви можете отримати додатковий дохід. Також "Дев'ятка Пентаклів" вказує на приємні покупки, оновлення в домі. Дозвольте собі насолоджуватися. Не шукайте нових проблем там, де їх уже немає.

Водолій — карта Таро "Суд"

"Суд" каже про остаточне завершення складного життєвого етапу. Невизначеність зникне. На початку літа ви можете отримати відповідь, на яку давно чекали. Для когось це буде рішення щодо роботи, для когось — примирення з важливою людиною або закриття старої історії. Приймайте зміни без страху, адже вони відкривають нові можливості.

Козеріг — карта Таро "Трійка Кубків"

"Трійка Кубків" приносить радісні новини: проблеми, які останнім часом здавалися надто великими, раптом почнуть вирішуватися через інших людей або завдяки вдалому збігу обставин. Особливо вдало складатимуться питання, пов'язані з особистим життям та спілкуванням. Не замикайтеся в собі.

