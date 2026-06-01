Фінансовий гороскоп за Таро на тиждень 1-7 червня 2026: кому пощастить

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Перший тиждень літа 2026 обіцяє принести велику грошову удачу кільком знакам Зодіаку. Містичні карти Таро назвали головних щасливчиків, на яких чекають щедрі прибутки, вигідні пропозиції та грошові сюрпризи з 1 по 7 червня.

Новини.LIVE розповідає, хто ж опинився у списку улюбленців долі та як не проґавити свій шанс.

Рак — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" вказує на появу нового джерела доходу або дуже вигідну можливість. У період з 1 по 7 червня вам можуть запропонувати додатковий підробіток, новий проєкт або співпрацю, яка принесе дохід. Не відкладайте рішення надовго.

Терези — карта Таро "Шістка Жезлів"

На вас цього тижня чекає заслужена винагорода. Ви можете отримати підвищення, бонус, повернення старого боргу. Особливо вдало складатимуться переговори щодо грошей і кар'єри. Не применшуйте власних досягнень. Чим впевненіше ви будете, тим більшу вигоду отримаєте.

Скорпіон — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про щасливий збіг обставин. Це може бути повернення старої інвестиції, вигідний продаж, або випадкове знайомство, що відкриє нові джерела доходу. Не ігноруйте можливості.

Читайте також:

Козеріг — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Ваші попередні зусилля починають приносити реальні плоди. Тож, перший тиждень літа стане періодом матеріального задоволення та відчуття стабільності. Не витрачайте все й одразу, адже зараз формується фінансова подушка, яка стане у пригоді вже найближчим часом.

Водолій — карта Таро "Маг"

"Маг" говорить про можливість, яку ви створете власноруч: нова ідея, раптове натхнення, сміливе рішення. У період з 1 по 7 червня знайти додатковий спосіб заробітку можливо через власні таланти або професійні навички. Починайте діяти.

Риби — карта Таро "Десятка Пентаклів"

"Десятка Пентаклів" обіцяє особливо сприятливий тиждень у питаннях сімейного бюджету та великих покупок. Думайте стратегічно. Гроші, які з'являться цього тижня, краще спрямувати на довгострокові цілі, а не на миттєві бажання.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

На які китайські знаки Зодіаку чекає тріумф у червні.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на яскраві пригоди влітку 2026 року.

Який знак Зодіаку отримає важливий урок від Всесвіту в червні.