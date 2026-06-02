Таро-гороскоп на июнь 2026: какие знаки Зодиака забудут о проблемах

После непростых месяцев, наполненных переживаниями, неопределенностью и постоянным напряжением, Вселенная готовит приятные сюрпризы нескольким представителям зодиакального круга. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым улыбнется удача. Они наконец-то вдохнут полной грудью.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро предвещают долгожданное спокойствие и светлую полосу в жизни.

Близнецы — карта Таро "Шестерка Мечей"

"Шестерка Мечей" говорит о выходе из затяжной сложной ситуации, которая забирала много сил и энергии. В июне вы можете наконец-то поставить точку. Особенно положительными будут вопросы, связанные с работой и документами. Не оглядывайтесь назад и смело двигайтесь в новом направлении.

Скорпион — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Июнь станет месяцем, когда многие тревоги потеряют свою актуальность. Особенно это касается финансовых вопросов. Вы можете получить дополнительный доход. Также "Девятка Пентаклей" указывает на приятные покупки, обновления в доме. Позвольте себе наслаждаться. Не ищите новых проблем там, где их уже нет.

Водолей — карта Таро "Суд"

"Суд" говорит об окончательном завершении сложного жизненного этапа. Неопределенность исчезнет. В начале лета вы можете получить ответ, которого давно ждали. Для кого-то это будет решение по работе, для кого-то — примирение с важным человеком или закрытие старой истории. Принимайте изменения без страха, ведь они открывают новые возможности.

Козерог — карта Таро "Тройка Кубков"

"Тройка Кубков" приносит радостные новости: проблемы, которые в последнее время казались слишком большими, вдруг начнут решаться через других людей или благодаря удачному стечению обстоятельств. Особенно удачно будут складываться вопросы, связанные с личной жизнью и общением. Не замыкайтесь в себе.

