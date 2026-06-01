Китайский гороскоп на неделю 1-7 июня 2026: кто будет на волне успеха

Китайский зодиакальный круг, улыбающаяся женщина. Коллаж: Новини.LIVE

Первая неделя лета несет большую положительную энергию, которая будет подталкивать многих к смелым шагам и свершениям. По китайскому гороскопу, три знака Зодиака по-настоящему окажутся на волне успеха. С 1 по 7 июня Вселенная будет способствовать им во всех делах.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие китайские знаки Зодиака оказались в списке главных счастливчиков и как не упустить подарки от Вселенной.

Обезьяна

Эта неделя принесет вам внутреннее равновесие и подтолкнет к правильным решениям. Интуиция будет работать очень точно, помогая отличить действительно перспективные идеи от тех, что только забирают время и энергию. Особенно благоприятным днем станет 3 июня. Успех придет через умение замедлиться и внимательно присмотреться к ситуации. В финансовых вопросах стоит полагаться не только на логику, но и на собственное предчувствие.

Коза

Первая неделя июня станет временем, когда настойчивость начнет приносить ощутимые результаты. Со 2 июня вы почувствуете энергию двигаться вперед. Особенно успешным может оказаться завершение краткосрочного дела ближе к выходным. Также период подходит для запуска дополнительных источников дохода. Вашими главными союзниками станут три качества: планирование, терпение и последовательность.

Лошадь

Успех начнет сопровождать вас уже с понедельника, 1 июня, но придет он довольно необычным путем — через освобождение пространства от всего лишнего. Сейчас стоит пересмотреть старые вещи, завершить ненужные дела и избавиться от того, что давно потеряло ценность. Изменение взгляда на ситуацию поможет заметить шансы, которые раньше оставались незамеченными.

