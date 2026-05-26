Любовный Таро-прогноз на июнь 2026: каким знакам Зодиака повезет в любви

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым следует ждать большой удачи в любви уже в июне. Первый месяц лета принесет счастливчикам волну романтики, неожиданных признаний и судьбоносных встреч, которые изменят жизнь.

Новини.LIVE делится любовным пророчеством с главными героями июня.

Телец — карта Таро "Влюбленные"

Июнь принесет вам в отношения честный разговор и окончательную ясность. Любимый человек наконец откроет свои истинные намерения. Одиноким Таро обещают знакомство через друзей, совместное мероприятие или короткую поездку. Это будет человек, который вызовет ощущение внутреннего спокойствия. Ваша искренность станет магнитом для настоящей любви.

Рак — карта Таро "Звезда"

"Звезда" говорит об эмоциональном исцелении. Если вы пережили разочарование, то уже в июне болезненный период окончательно отойдет в прошлое. Уже в середине месяца возможно неожиданное известие. Но важно не бросаться в отношения без анализа. Позвольте себе снова доверять чувствам, но не жертвуйте собственным комфортом.

Весы — карта Таро "Императрица"

"Императрица" обещает настоящий расцвет в любовной сфере. Ваша энергетика в июне будет особенно мощной. В отношениях возможно серьезное развитие: обсуждение совместного будущего, переезда или даже помолвки. Это время, когда чувства переходят из красивых слов в конкретные действия. Перестаньте сомневаться в собственной ценности.

Читайте также:

Рыбы — карта Таро "Двойка Кубков"

Июнь станет месяцем судьбоносного сближения. Таро указывают на встречу или событие, которое изменит ваше отношение к любви. Одинокие представители знака могут познакомиться с особенным человеком. Те, кто уже имеет пару, почувствуют новую волну нежности. Возможны откровенные разговоры, которые помогут убрать старые обиды и вернуть гармонию. Не анализируйте каждый шаг.

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Каким знакам Зодиака повезет с деньгами в последнюю неделю мая.

Какие знаки Зодиака осуществят заветные мечты до конца весны.

Каким знакам Зодиака нужно остерегаться выгорания до конца мая.