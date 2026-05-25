Финансовый Таро-прогноз на неделю 25-31 мая 2026: каким знакам Зодиака повезет

Таро-прогноз на неделю: какие знаки Зодиака получат большие деньги
Мистические карты Таро показали знаки Зодиака, которые получат шанс обогатиться уже на этой неделе 25-31 мая. Энергия этого периода будет буквально подталкивать к денежным решениям и выгодным предложениям.
Новини.LIVE рассказывает, кому последняя неделя мая готовит настоящие финансовые сюрпризы.
Телец — карта Таро "Колесо Фортуны"
Для вас эта неделя станет периодом резкого финансового разворота. "Колесо Фортуны" обещает шанс получить деньги оттуда, откуда вы даже не ждали. Особенно внимательными стоит быть 27 и 29 мая. В эти дни может поступить звонок или сообщение, которое запустит прибыльную историю. Не отказывайтесь от новых возможностей из-за сомнений.
Близнецы — карта Таро "Девятка Пентаклей"
"Девятка Пентаклей" говорит о стабильном достатке и заслуженном финансовом успехе. На этой неделе вы можете увидеть результат работы, в которую вкладывали силы последние несколько месяцев. Деньги придут спокойно, без стресса, но очень вовремя. Не спешите тратить все сразу. Часть прибыли лучше отложить.
Весы — карта Таро "Туз Пентаклей"
"Туз Пентаклей" указывает на новый денежный старт. Это будет подходящее время для запуска проекта, смены работы или переговоров. Особенно удачно сложатся разговоры с руководством или партнерами после 28 мая. Не занижайте свою ценность. Называйте реальную сумму, которой заслуживаете. Вселенная на этой неделе на вашей стороне.
Рыбы — карта Таро "Шестерка Пентаклей"
Финансовая удача придет через людей. Кто-то может предложить помощь, выгодное партнерство или подскажет путь к дополнительному доходу. Не стоит замыкаться в собственных сомнениях. Принимайте помощь без чувства вины. Иногда это не долг, а награда за вашу щедрость в прошлом.
Водолей — карта Таро "Император"
Эта неделя принесет вам контроль над финансами и сильную позицию в денежных вопросах. "Император" говорит о возможности принять стратегическое решение, которое укрепит ваше материальное положение на несколько месяцев вперед. Действуйте уверенно и твердо.
