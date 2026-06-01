Китайський гороскоп на тиждень 1-7 червня 2026: хто буде на хвилі успіху

Китайське зодіакальне коло, усміхнена жінка. Колаж: Новини.LIVE

Перший тиждень літа несе велику позитивну енергію, яка підштовхуватиме багатьох до сміливих кроків та звершень. За китайським гороскопом, три знаки Зодіаку по-справжньому опиняться на хвилі успіху. З 1 по 7 червня Всесвіт сприятиме їм в усіх справах.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які китайські знаки Зодіаку опинилися у списку головних щасливчиків та як не проґавити подарунки від Всесвіту.

Мавпа

Цей тиждень принесе вам внутрішню рівновагу та підштовхне до правильних рішень. Інтуїція працюватиме надзвичайно точно, допомагаючи відрізнити справді перспективні ідеї від тих, що лише забирають час та енергію. Особливо сприятливим днем стане 3 червня. Успіх прийде через уміння сповільнитися та уважно придивитися до ситуації. У фінансових питаннях варто покладатися не лише на логіку, а й на власне передчуття.

Коза

Перший тиждень червня стане часом, коли наполегливість почне приносити відчутні результати. З 2 червня ви відчуєте енергію рухатися вперед. Особливо успішним може виявитися завершення короткострокової справи ближче до вихідних. Також період підходить для запуску додаткових джерел доходу. Вашими головними союзниками стануть три якості: планування, терпіння та послідовність.

Кінь

Успіх почне супроводжувати вас уже з понеділка, 1 червня, але прийде він досить незвичним шляхом — через звільнення простору від усього зайвого. Зараз варто переглянути старі речі, завершити непотрібні справи та позбутися того, що давно втратило цінність. Зміна погляду на ситуацію допоможе помітити шанси, які раніше залишалися непоміченими.

