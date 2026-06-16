Любовный Таро-прогноз: к каким знакам Зодиака скоро вернутся бывшие

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий в Раке, который продлится с 29 июня по 23 июля, вернет в жизнь незавершенные истории и старые переживания. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым следует готовиться к особым изменениям — этот период вернет человека из прошлого.

Новини.LIVE рассказывает, к каким знакам Зодиака вернутся бывшие, кому стоит присмотреться к прошлому внимательнее, а кому лучше не повторять старых ошибок.

Рак — карта Таро "Восьмерка Кубков"

"Восьмерка Кубков" рассказывает о человеке, который когда-то сам ушел из отношений, но теперь может осознать, что решение было поспешным. Под влиянием ретроградного Меркурия в вашу жизнь может вернуться партнер, с которым разрыв произошел из-за недоразумения, обиды или отсутствия откровенного разговора. Скорее всего, этот человек попытается объяснить свои поступки. Не спешите открывать двери во второй раз. Убедитесь, что история не повторится.

Весы — карта Таро "Семерка Мечей"

В вашу жизнь может вернуться человек, у которого будут скрытые намерения. Бывший может неожиданно написать или появиться под предлогом дружеского общения. "Семерка Мечей" предупреждает: не вся информация будет сказана прямо. Возможно, человек не стремится к настоящему возобновлению отношений. Прежде чем соглашаться на встречу или давать второй шанс, задайте несколько неудобных, но важных вопросов.

Козерог — карта Таро "Суд"

Внезапное появление бывшего партнера в вашей жизни может вызвать настоящий эмоциональный шок. Этот человек вернется с конкретным желанием. Судьба может поставить вас перед выбором: дать этим отношениям еще один шанс или окончательно закрыть дверь в прошлое. Внимательно присмотритесь к тому, как человек ведет себя сейчас.

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Водолей — карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба готовит неожиданный поворот. "Колесо Фортуны" говорит о случайных встречах, странных совпадениях и ситуациях, которые кажутся почти мистическими. Человек из прошлого может напомнить о себе через социальные сети, общих друзей или даже случайную встречу. Прежде чем возобновлять отношения, честно спросите себя, скучаете ли вы по человеку или только по воспоминаниям о нем.

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