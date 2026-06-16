Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники К этим знакам Зодиака скоро вернутся бывшие: Таро-прогноз

К этим знакам Зодиака скоро вернутся бывшие: Таро-прогноз

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 05:49
Любовный Таро-прогноз: к каким знакам Зодиака скоро вернутся бывшие
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий в Раке, который продлится с 29 июня по 23 июля, вернет в жизнь незавершенные истории и старые переживания. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым следует готовиться к особым изменениям — этот период вернет человека из прошлого.

Новини.LIVE рассказывает, к каким знакам Зодиака вернутся бывшие, кому стоит присмотреться к прошлому внимательнее, а кому лучше не повторять старых ошибок.

Рак — карта Таро "Восьмерка Кубков"

"Восьмерка Кубков" рассказывает о человеке, который когда-то сам ушел из отношений, но теперь может осознать, что решение было поспешным. Под влиянием ретроградного Меркурия в вашу жизнь может вернуться партнер, с которым разрыв произошел из-за недоразумения, обиды или отсутствия откровенного разговора. Скорее всего, этот человек попытается объяснить свои поступки. Не спешите открывать двери во второй раз. Убедитесь, что история не повторится.

Весы — карта Таро "Семерка Мечей"

В вашу жизнь может вернуться человек, у которого будут скрытые намерения. Бывший может неожиданно написать или появиться под предлогом дружеского общения. "Семерка Мечей" предупреждает: не вся информация будет сказана прямо. Возможно, человек не стремится к настоящему возобновлению отношений. Прежде чем соглашаться на встречу или давать второй шанс, задайте несколько неудобных, но важных вопросов.

Козерог — карта Таро "Суд"

Внезапное появление бывшего партнера в вашей жизни может вызвать настоящий эмоциональный шок. Этот человек вернется с конкретным желанием. Судьба может поставить вас перед выбором: дать этим отношениям еще один шанс или окончательно закрыть дверь в прошлое. Внимательно присмотритесь к тому, как человек ведет себя сейчас.

Читайте также:
Водолей — карта Таро "Колесо Фортуны"

Судьба готовит неожиданный поворот. "Колесо Фортуны" говорит о случайных встречах, странных совпадениях и ситуациях, которые кажутся почти мистическими. Человек из прошлого может напомнить о себе через социальные сети, общих друзей или даже случайную встречу. Прежде чем возобновлять отношения, честно спросите себя, скучаете ли вы по человеку или только по воспоминаниям о нем.

Также делимся другими интересными предсказаниями карт Таро

Какие знаки Зодиака ждет взлет в карьере до конца июня.

Какие знаки Зодиака должны быть осторожны с деньгами в июне 2026 года.

Кто из знаков Зодиака забудет о проблемах в первый месяц лета.

знаки Зодиака карты Таро любовный гороскоп
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации