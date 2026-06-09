Каким знакам Зодиака ждать взлета в карьере до конца июня 2026: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым следует ждать большого успеха в сфере карьеры уже до конца июня. Энергия этого периода будет способствовать смелым решениям, помогать счастливчикам в важных делах и вдохновлять.

Новини.LIVE рассказывает, кому готовиться к карьерному взлету и как не упустить шанс.

Близнецы — карта Таро "Маг"

"Маг" говорит: успех придет к вам через смелость и общение. Это благоприятное время для нового проекта, смены работы или даже запуска собственного дела. Вам могут предложить роль, где нужно убеждать, продавать, обучать или вести переговоры. И вы с этим справитесь лучше других. Не бойтесь сложных задач.

Скорпион — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

К концу июня ваша настойчивость начнет приносить ощутимый результат. Вас начнут замечать. Вы можете рассчитывать на дополнительные доходы или повышение. Не спешите. Ваш рост идет через качество работы, а не через скорость.

Весы — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о повороте, который вы не планировали, но который окажется очень выгодным. К концу месяца может появиться шанс сменить сферу деятельности или перейти в компанию, о которой вы раньше только думали. Это момент, когда случайность играет на вашей стороне. Не держитесь за старое только из-за страха неизвестного.

Читайте также:

Водолей — карта Таро "Туз Жезлов"

Первый месяц лета подарит идею или предложение, что полностью изменит ваше направление в карьере. "Туз Жезлов" показывает сильный творческий или инновационный прорыв. Это может быть новая должность, стартап или проект, который даст вам больше свободы и влияния. Действуйте уверенно.

Рыбы — карта Таро "Король Пентаклей"

"Король Пентаклей" обещает вам шанс выйти на уровень, где ваша работа начнет приносить стабильный и высокий доход. Вас могут начать воспринимать как человека, которому можно доверить серьезные финансовые или управленческие задачи. Думайте стратегически и не соглашайтесь на мелкие предложения, если чувствуете, что способны на большее.

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Какие знаки Зодиака должны быть осторожными с деньгами в июне.

Кому из знаков Зодиака июнь принесет большие изменения в жизни.

Кто из знаков Зодиака забудет о проблемах в первый месяц лета.