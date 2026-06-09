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Головна Свята На ці знаки Зодіаку чекає злет у кар'єрі: Таро-прогноз

На ці знаки Зодіаку чекає злет у кар'єрі: Таро-прогноз

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 05:49
Яким знакам Зодіаку чекати на злет у кар'єрі до кінця червня 2026: Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким слід чекати на великий успіх у сфері кар'єри вже до кінця червня. Енергія цього періоду сприятиме сміливим рішенням, допомагатиме щасливчикам у важливих справах та надихатиме.

Новини.LIVE розповідає, кому готуватися до кар'єрного злету та як не упустити шанс.

Близнюки — карта Таро "Маг"

"Маг" говорить: успіх прийде до вас через сміливість та спілкування. Це сприятливий час для нового проєкту, зміни роботи або навіть запуску власної справи. Вам можуть запропонувати роль, де потрібно переконувати, продавати, навчати або вести переговори. І ви з цим впораєтесь краще за інших. Не бійтеся складних задач.

Скорпіон — карта Таро "Вісімка Пентаклів"

До кінця червня ваша наполегливість почне приносити відчутний результат. Вас почнуть помічати. Ви можете розраховувати на додаткові прибутки або підвищення. Не поспішайте. Ваш ріст іде через якість роботи, а не через швидкість.

Терези — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" каже про поворот, який ви не планували, але який виявиться дуже вигідним. До кінця місяця може з'явитися шанс змінити сферу діяльності або перейти в компанію, про яку ви раніше тільки думали. Це момент, коли випадковість грає на вашому боці. Не тримайтеся за старе тільки через страх невідомого.

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Водолій — карта Таро "Туз Жезлів"

Перший місяць літа подарує ідею або пропозицію, що повністю змінить ваш напрям у кар'єрі. "Туз Жезлів" показує сильний творчий або інноваційний прорив. Це може бути нова посада, стартап або проєкт, який дасть вам більше свободи та впливу. Дійте впевнено.

Риби — карта Таро "Король Пентаклів"

"Король Пентаклів" обіцяє вам шанс вийти на рівень, де ваша робота почне приносити стабільний і високий дохід. Вас можуть почати сприймати як людину, якій можна довірити серйозні фінансові або управлінські завдання. Думайте стратегічно і не погоджуйтеся на дрібні пропозиції, якщо відчуваєте, що здатні на більше.

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знаки Зодіаку карти Таро гороскоп на місяць
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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