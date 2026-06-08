Любовний Таро-прогноз на тиждень 8-14 червня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Розпочинається другий тиждень літа, який несе легку енергію гармонії та натхнення. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, для яких настає час кохання у період з 8 по 14 червня. Їхнє особисте життя заграє новими барвами.

Новини.LIVE розповідає, хто опинився у списку головних щасливчиків та що на них чекає.

Рак — карта Таро "Зірка"

Нарешті період розчарувань завершується. "Зірка" говорить про оновлення в особистому житті. Якщо ви у стосунках, для вас настає період щирості та душевної близькості. А якщо ви у пошуку другої половинки, доля може послати вам особливу людину. Не бійтеся відкривати серце та говорити про свої почуття відкрито.

Діва — карта Таро "Лицар Кубків"

На вас очікує один із найромантичніших тижнів червня. "Лицар Кубків" говорить про приємні сюрпризи та щирі прояви почуттів. Якщо ви самотні, доля може підготувати знайомство через друзів, роботу або поїздку. Для тих, хто перебуває у стосунках, настав вдалий момент для романтичного побачення або невеликої спільної подорожі. Дозвольте собі насолоджуватися моментом.

Скорпіон — карта Таро "Шістка Кубків"

"Шістка Кубків" каже, що на цьому тижні минуле може несподівано нагадати про себе. Але цього разу воно принесе приємні емоції. Для декого це буде випадкове повідомлення, а для когось — реальна зустріч після тривалої паузи. Доля може подарувати другий шанс на щасливе кохання. Але слухайте не лише серце, а й розум.

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Водолій — карта Таро "Імператриця"

У період з 8 по 14 червня ви випромінюватимете особливу впевненість та привабливість. Якщо ви самотні, то можете розраховувати одразу на кілька знаків уваги від потенційних шанувальників. Тим, хто вже перебуває у стосунках, варто більше часу проводити разом із коханою людиною та не соромитися проявляти турботу. Прості жести здатні зробити цей період особливо теплим і незабутнім.

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