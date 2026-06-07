Які знаки Зодіаку повинні бути обережними з грошима до кінця червня 2026: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким слід бути напоготові — червень несе нестабільну фінансову енергію. Їм варто уважно ставитися до грошей, одна необдумана покупка чи ризиковане рішення можуть призвести до неприємних наслідків.

Новини.LIVE розповідає, кому ж потрібно бути обережними з грошима до кінця червня 2026.

Близнюки — карта Таро "Сімка Кубків"

"Сімка Кубків" попереджає вас про ілюзії та фінансові спокуси. До кінця червня вам можуть траплятися дуже привабливі пропозиції: знижки, акції, вигідні на перший погляд покупки або обіцянки швидкого заробітку. Але результат вас не потішить. Не варто поспішати з рішеннями. Уважно перевіряйте всі фінансові документи та умови угод.

Лев — карта Таро "Шістка Пентаклів"

У перший місяць літа у вас можуть попросити гроші у борг. Але бажання допомогти може зіграти з вами злий жарт. Добре оцініть власні можливості. Варто спочатку подбати про власну фінансову безпеку. Не варто жертвувати своїми планами чи заощадженнями заради чужих обіцянок.

Скорпіон — карта Таро "Вежа"

"Вежа" попереджає вас про можливі незаплановані витрати. Це може бути ремонт техніки, поломка автомобіля, термінові платежі або інші обставини, які потребуватимуть швидких фінансових рішень. Тому до кінця червня бажано не витрачати всі вільні кошти. Сформуйте невеликий резервний фонд. Це стане вашим захистом від стресу та фінансових труднощів.

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Водолій — карта Таро "Лицар Жезлів"

"Лицар Жезлів" радить вам не поспішати. У червні може виникнути бажання діяти імпульсивно. Однак поспішність може стати причиною фатальних фінансових помилок. Обережність допоможе уникнути непотрібних витрат, розчарувань і стресу.

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