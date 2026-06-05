Таро-прогноз на перші вихідні літа 2026: яким знакам Зодіаку чекати на щастя

Перші вихідні літа 2026 принесуть щастя трьом знакам Зодіаку: Таро
Перші вихідні червня 2026 несуть особливу енергію оновлення. Містичні карти Таро назвали три знаки Зодіаку, яким цей період подарує сюрпризи. Для когось це буде довгоочікувана звістка, для когось — шанс почати новий етап життя або знайти відповідь на важливе запитання.
Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро обіцяють щасливі та незабутні вихідні 6-7 червня.
Терези — карта Таро "Шістка Жезлів"
"Шістка Жезлів" говорить про заслужений успіх. У перші вихідні літа може надійти повідомлення, дзвінок або пропозиція, що підтвердить: ваші зусилля не були марними. Можлива приємна зустріч із друзями чи родичами, які підтримають вас у важливому рішенні. Особливо вдалими ці дні стануть для тих, хто працює над творчими проєктами або веде власну справу. Не применшуйте своїх досягнень.
Скорпіон — карта Таро "Зірка"
Після непростого періоду ви нарешті повернете собі оптимізм. Це станеться завдяки певним подіям у вихідні, що пов'язані з особистим життям або планами на майбутнє. Те, що ще недавно здавалося недосяжним, почне набувати реальних обрисів. Пам'ятайте, що навіть один випадок може стати початком великої історії.
Козеріг — карта Таро "Туз Кубків"
"Туз Кубків" каже про радість та нові можливості, які приходять через почуття і щирі стосунки. Вихідні 6 та 7 червня будуть пов'язані з теплими зустрічами, примиренням або несподіваним проявом уваги від людини, яка вам небайдужа. Також карта вказує на можливість отримати приємний подарунок. Будьте відкритими до спілкування.
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