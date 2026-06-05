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Главная Праздники Первые выходные лета 2026 принесут счастье трем знакам Зодиака: Таро

Первые выходные лета 2026 принесут счастье трем знакам Зодиака: Таро

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 05:49
Таро-прогноз на первые выходные лета 2026: каким знакам Зодиака ждать счастья
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Первые выходные июня 2026 несут особую энергию обновления. Мистические карты Таро назвали три знака Зодиака, которым этот период подарит сюрпризы. Для кого-то это будет долгожданное известие, для кого-то — шанс начать новый этап жизни или найти ответ на важный вопрос.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро обещают счастливые и незабываемые выходные 6-7 июня.

Весы — карта Таро "Шестерка Жезлов"

"Шестерка Жезлов" говорит о заслуженном успехе. В первые выходные лета может поступить сообщение, звонок или предложение, которое подтвердит: ваши усилия не были напрасными. Возможна приятная встреча с друзьями или родственниками, которые поддержат вас в важном решении. Особенно удачными эти дни станут для тех, кто работает над творческими проектами или ведет собственное дело. Не преуменьшайте своих достижений.

Скорпион — карта Таро "Звезда"

После непростого периода вы наконец вернете себе оптимизм. Это произойдет благодаря определенным событиям в выходные, связанным с личной жизнью или планами на будущее. То, что еще недавно казалось недостижимым, начнет приобретать реальные очертания. Помните, что даже один случай может стать началом большой истории.

Козерог — карта Таро "Туз Кубков"

"Туз Кубков" говорит о радости и новых возможностях, которые приходят через чувства и искренние отношения. Выходные 6 и 7 июня будут связаны с теплыми встречами, примирением или неожиданным проявлением внимания от человека, который вам небезразличен. Также карта указывает на возможность получить приятный подарок. Будьте открытыми к общению.

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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