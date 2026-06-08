Любовный Таро-прогноз на неделю 8-14 июня 2026: каким знакам Зодиака повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Начинается вторая неделя лета, которая несет легкую энергию гармонии и вдохновения. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, для которых наступает время любви в период с 8 по 14 июня. Их личная жизнь заиграет новыми красками.

Новини.LIVE рассказывает, кто оказался в списке главных счастливчиков и что их ждет.

Рак — карта Таро "Звезда"

Наконец-то период разочарований завершается. "Звезда" говорит об обновлении в личной жизни. Если вы в отношениях, для вас наступает период искренности и душевной близости. А если вы в поиске второй половинки, судьба может послать вам особенного человека. Не бойтесь открывать сердце и говорить о своих чувствах открыто.

Дева — карта Таро "Рыцарь Кубков"

Вас ожидает одна из самых романтичных недель июня. "Рыцарь Кубков" говорит о приятных сюрпризах и искренних проявлениях чувств. Если вы одиноки, судьба может подготовить знакомство через друзей, работу или поездку. Для тех, кто находится в отношениях, наступил удачный момент для романтического свидания или небольшого совместного путешествия. Позвольте себе наслаждаться моментом.

Скорпион — карта Таро "Шестерка Кубков"

"Шестерка Кубков" говорит, что на этой неделе прошлое может неожиданно напомнить о себе. Но на этот раз оно принесет приятные эмоции. Для некоторых это будет случайное сообщение, а для кого-то — реальная встреча после длительной паузы. Судьба может подарить второй шанс на счастливую любовь. Но слушайте не только сердце, но и разум.

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Водолей — карта Таро "Императрица"

В период с 8 по 14 июня вы будете излучать особую уверенность и привлекательность. Если вы одиноки, то можете рассчитывать сразу на несколько знаков внимания от потенциальных поклонников. Тем, кто уже находится в отношениях, стоит больше времени проводить вместе с любимым человеком и не стесняться проявлять заботу. Простые жесты способны сделать этот период особенно теплым и незабываемым.

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