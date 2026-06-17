Таро-гороскоп на летний ретроградный Меркурий 2026: кому ждать счастья

Гадание на картах Таро на ретроградный Меркурий. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий, который продлится с 29 июня по 23 июля, несет с собой не только испытания. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым энергия этого периода принесет счастье. Это время приятных совпадений и важных решений. Когда даже старые ошибки могут превратиться в новые возможности.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака стоит готовиться к особенно светлому периоду.

Близнецы — карта Таро "Восьмерка жезлов"

Ретроградный Меркурий принесет вам положительные изменения в сферу карьеры и обучения. В первой половине июля может появиться предложение, которое вы когда-то считали упущенным. Также возможно появление человека, способного помочь реализовать важный проект. Будьте смелее, не пренебрегайте встречами и знакомствами.

Скорпион — карта Таро "Шестерка Кубков"

"Шестерка Кубков" говорит о теплых встречах, восстановлении связей и неожиданной поддержке. Счастье придет через человека, с которым вы давно не общались. Эта встреча поможет найти новые перспективы или решить проблему, которая беспокоила вас последние месяцы. Не отказывайтесь от приглашений на встречи и семейные мероприятия.

Водолей — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" обещает вам счастливое стечение обстоятельств. В период с 29 июня по 23 июля может появиться шанс, который поначалу будет выглядеть как проблема или задержка. Отменённая поездка, перенесённая встреча или изменившийся график в конечном итоге приведут вас к выгодной возможности. Не бойтесь изменения планов.

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Дева — карта Таро "Звезда"

"Звезда" сулит вам долгожданное облегчение. Проблема, которая тянулась ещё с начала года, наконец-то начнёт решаться. Ретроградный Меркурий поможет увидеть правильный путь там, где раньше царила неопределённость. Доверяйте своим идеям и не откладывайте важные разговоры.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклей"

Вы можете стать главными счастливчиками летнего ретроградного Меркурия. Этот период способен принести финансовый успех. Внимательно просматривайте старую переписку, контакты и рабочие записи. Ответ на вопрос, который сейчас кажется сложным, уже есть в вашем прошлом опыте.

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