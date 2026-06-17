Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Ретроградный Меркурий осчастливит эти знаки Зодиака: Таро-прогноз

Ретроградный Меркурий осчастливит эти знаки Зодиака: Таро-прогноз

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 05:49
Таро-гороскоп на летний ретроградный Меркурий 2026: кому ждать счастья
Гадание на картах Таро на ретроградный Меркурий. Коллаж: Новини.LIVE

Ретроградный Меркурий, который продлится с 29 июня по 23 июля, несет с собой не только испытания. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым энергия этого периода принесет счастье. Это время приятных совпадений и важных решений. Когда даже старые ошибки могут превратиться в новые возможности.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака стоит готовиться к особенно светлому периоду.

Близнецы — карта Таро "Восьмерка жезлов"

Ретроградный Меркурий принесет вам положительные изменения в сферу карьеры и обучения. В первой половине июля может появиться предложение, которое вы когда-то считали упущенным. Также возможно появление человека, способного помочь реализовать важный проект. Будьте смелее, не пренебрегайте встречами и знакомствами.

Скорпион — карта Таро "Шестерка Кубков"

"Шестерка Кубков" говорит о теплых встречах, восстановлении связей и неожиданной поддержке. Счастье придет через человека, с которым вы давно не общались. Эта встреча поможет найти новые перспективы или решить проблему, которая беспокоила вас последние месяцы. Не отказывайтесь от приглашений на встречи и семейные мероприятия.

Водолей — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" обещает вам счастливое стечение обстоятельств. В период с 29 июня по 23 июля может появиться шанс, который поначалу будет выглядеть как проблема или задержка. Отменённая поездка, перенесённая встреча или изменившийся график в конечном итоге приведут вас к выгодной возможности. Не бойтесь изменения планов.

Читайте также:
Дева — карта Таро "Звезда"

"Звезда" сулит вам долгожданное облегчение. Проблема, которая тянулась ещё с начала года, наконец-то начнёт решаться. Ретроградный Меркурий поможет увидеть правильный путь там, где раньше царила неопределённость. Доверяйте своим идеям и не откладывайте важные разговоры.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклей"

Вы можете стать главными счастливчиками летнего ретроградного Меркурия. Этот период способен принести финансовый успех. Внимательно просматривайте старую переписку, контакты и рабочие записи. Ответ на вопрос, который сейчас кажется сложным, уже есть в вашем прошлом опыте.

Также предлагаем ознакомиться с другими интересными астрологическими прогнозами

В жизнь каких знаков Зодиака вернутся бывшие из-за ретроградного Меркурия.

Каким знакам Зодиака предстоит стремительный взлет в карьере в июне.

Кто должен быть осторожным с деньгами до конца июня.

ретроградный Меркурий знаки Зодиака карты Таро
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации