Дівчина перед новорічною вітриною заглядає у гаманець. Фото: magnific.com

Грудень — особливий місяць, коли хочеться залишити всі негаразди у минулому, а в новий рік увійти з удачею та фінансовим достатком. За народними повір'ями, напередодні зимових свят можна привабити добробут, якщо покласти особливу річ у власний гаманець.

Новини.LIVE з посиланням на Vanidades розповідає про простий грудневий ритуал, щоб 2027 рік був фінансово успішний.

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Що покласти в гаманець перед Новим роком 2027, щоб привабити гроші

Згідно з народними прикметами та традиціями феншуй, існує шість особливих речей, які можуть стати вашими грошовими талісманами у прийдешньому році:

золотиста монета

Золото здавна є символом багатства і процвітання. Покладіть монету в окрему кишеньку гаманця та зберігайте її протягом усього 2027 року. За повір'ям, такий талісман приваблюватиме фінансову удачу.

лавровий лист

Лавр вважається символом успіху та здійснення бажань. Особливо цей талісман підійде тим, хто мріє про кар'єрне зростання або відкриття власної справи. Виберіть цілий сухий листочок і покладіть його в невеликий паперовий конверт.

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нерозмінна купюра

Щоб гроші не залишали ваш гаманець, за народною традицією, у ньому варто завжди тримати одну купюру. Її номінал не має значення, головне — не витрачати її протягом року. Така банкнота уособлює стабільність і безперервне надходження доходів.

кориця

Цю ароматну пряність у народних ритуалах пов'язують із добробутом та новими можливостями для заробітку. Покладіть у гаманець маленький шматочок палички кориці або дрібку меленої пряності в закритому конверті.

цитрин

Золотистий різновид кварцу вважають каменем фінансового успіху. За повір'ями, він допомагає привабити гроші та додає впевненості у власних силах. Для гаманця виберіть невеликий гладенький камінчик.

записка з фінансовими бажаннями

Напишіть на маленькому аркуші три конкретні фінансові цілі на 2027 рік. Це може бути придбання житла, машини, погашення кредиту або накопичення певної суми. Сховайте записку в гаманець, щоб частіше згадувати про свої наміри.

Жінка з гаманцем у руках. Фото: magnific.com

Як провести ритуал на гроші перед Новим роком 2027

Найкраще обрати для цього один з останніх днів грудня, до новорічної ночі. Знайдіть час, коли вас ніхто не відволікатиме, та ретельно наведіть лад у гаманці. Адже безлад може перешкоджати надходженню грошей, а деякі речі — притягувати фінансові труднощі. Вийміть старі чеки, прострочені картки, непотрібні записки та інші зайві речі.

Після цього акуратно розкладіть банкноти й покладіть обрані грошові талісмани. Не обов'язково використовувати всі шість предметів — достатньо тих, які найбільше відповідають вашим бажанням. Подумайте, якого фінансового становища ви прагнете досягти у прийдешньому році та що можете для цього зробити.

Також зверніть увагу на стан самого гаманця. Якщо він сильно потертий, має дірки або зламану застібку, грудень — вдалий час, щоб його замінити. За народними прикметами, через пошкодження з гаманця може витікати фінансова удача.

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