Простий ритуал на гроші: що покласти в гаманець до Нового 2027 року
Грудень — особливий місяць, коли хочеться залишити всі негаразди у минулому, а в новий рік увійти з удачею та фінансовим достатком. За народними повір'ями, напередодні зимових свят можна привабити добробут, якщо покласти особливу річ у власний гаманець.
Новини.LIVE з посиланням на Vanidades розповідає про простий грудневий ритуал, щоб 2027 рік був фінансово успішний.
Що покласти в гаманець перед Новим роком 2027, щоб привабити гроші
Згідно з народними прикметами та традиціями феншуй, існує шість особливих речей, які можуть стати вашими грошовими талісманами у прийдешньому році:
- золотиста монета
Золото здавна є символом багатства і процвітання. Покладіть монету в окрему кишеньку гаманця та зберігайте її протягом усього 2027 року. За повір'ям, такий талісман приваблюватиме фінансову удачу.
- лавровий лист
Лавр вважається символом успіху та здійснення бажань. Особливо цей талісман підійде тим, хто мріє про кар'єрне зростання або відкриття власної справи. Виберіть цілий сухий листочок і покладіть його в невеликий паперовий конверт.
- нерозмінна купюра
Щоб гроші не залишали ваш гаманець, за народною традицією, у ньому варто завжди тримати одну купюру. Її номінал не має значення, головне — не витрачати її протягом року. Така банкнота уособлює стабільність і безперервне надходження доходів.
- кориця
Цю ароматну пряність у народних ритуалах пов'язують із добробутом та новими можливостями для заробітку. Покладіть у гаманець маленький шматочок палички кориці або дрібку меленої пряності в закритому конверті.
- цитрин
Золотистий різновид кварцу вважають каменем фінансового успіху. За повір'ями, він допомагає привабити гроші та додає впевненості у власних силах. Для гаманця виберіть невеликий гладенький камінчик.
- записка з фінансовими бажаннями
Напишіть на маленькому аркуші три конкретні фінансові цілі на 2027 рік. Це може бути придбання житла, машини, погашення кредиту або накопичення певної суми. Сховайте записку в гаманець, щоб частіше згадувати про свої наміри.
Як провести ритуал на гроші перед Новим роком 2027
Найкраще обрати для цього один з останніх днів грудня, до новорічної ночі. Знайдіть час, коли вас ніхто не відволікатиме, та ретельно наведіть лад у гаманці. Адже безлад може перешкоджати надходженню грошей, а деякі речі — притягувати фінансові труднощі. Вийміть старі чеки, прострочені картки, непотрібні записки та інші зайві речі.
Після цього акуратно розкладіть банкноти й покладіть обрані грошові талісмани. Не обов'язково використовувати всі шість предметів — достатньо тих, які найбільше відповідають вашим бажанням. Подумайте, якого фінансового становища ви прагнете досягти у прийдешньому році та що можете для цього зробити.
Також зверніть увагу на стан самого гаманця. Якщо він сильно потертий, має дірки або зламану застібку, грудень — вдалий час, щоб його замінити. За народними прикметами, через пошкодження з гаманця може витікати фінансова удача.
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