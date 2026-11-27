Девушка перед новогодней витриной заглядывает в кошелек. Фото: magnific.com

Декабрь — особый месяц, когда хочется оставить все неприятности в прошлом, а в новый год войти с удачей и финансовым достатком. Согласно народным поверьям, в канун зимних праздников можно привлечь благополучие, если положить особую вещь в свой кошелек.

Новини.LIVE со ссылкой на Vanidades рассказывает о простом декабрьском ритуале, чтобы 2027 год был финансово успешным.

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Что положить в кошелек перед Новым годом 2027, чтобы привлечь деньги

Согласно народным приметам и традициям фэншуй, существует шесть особых вещей, которые могут стать вашими денежными талисманами в наступающем году:

золотистая монета

Золото издавна является символом богатства и процветания. Положите монету в отдельный кармашек кошелька и храните её в течение всего 2027 года. По поверью, такой талисман будет привлекать финансовую удачу.

лавровый лист

Лавр считается символом успеха и исполнения желаний. Особенно этот талисман подойдет тем, кто мечтает о карьерном росте или открытии собственного дела. Выберите целый сухой листочек и положите его в небольшой бумажный конверт.

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неразменная купюра

Чтобы деньги не покидали ваш кошелек, согласно народной традиции, в нем следует всегда держать одну купюру. Ее номинал не имеет значения, главное — не тратить ее в течение года. Такая банкнота олицетворяет стабильность и непрерывное поступление доходов.

корица

Эту ароматную пряность в народных ритуалах связывают с благосостоянием и новыми возможностями для заработка. Положите в кошелек маленький кусочек палочки корицы или щепотку молотой пряности в закрытом конверте.

цитрин

Золотистую разновидность кварца считают камнем финансового успеха. По поверьям, он помогает привлечь деньги и придает уверенность в собственных силах. Для кошелька выберите небольшой гладкий камешек.

записка с финансовыми желаниями

Напишите на маленьком листочке три конкретные финансовые цели на 2027 год. Это может быть покупка жилья, машины, погашение кредита или накопление определенной суммы. Спрячьте записку в кошелек, чтобы чаще вспоминать о своих намерениях.

Женщина с кошельком в руках. Фото: magnific.com

Как провести ритуал на деньги перед Новым годом 2027

Лучше всего выбрать для этого один из последних дней декабря, до новогодней ночи. Найдите время, когда вас никто не будет отвлекать, и тщательно наведите порядок в кошельке. Ведь беспорядок может препятствовать притоку денег, а некоторые вещи — привлекать финансовые трудности. Уберите старые чеки, просроченные карты, ненужные записки и другие лишние вещи.

После этого аккуратно разложите банкноты и положите выбранные денежные талисманы. Не обязательно использовать все шесть предметов — достаточно тех, которые больше всего соответствуют вашим желаниям. Подумайте, какого финансового положения вы стремитесь достичь в наступающем году и что можете для этого сделать.

Также обратите внимание на состояние самого кошелька. Если он сильно потерт, имеет дырки или сломанную застежку, декабрь — подходящее время, чтобы его заменить. По народным приметам, из-за повреждений из кошелька может утекать финансовая удача.

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