Зі святом Песах 2025 — гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Привітання зі святом Песах 2025 — красиві листівки
Від сьогодні починається одне з найважливіших свят для єврейського народу — Песах, який символізує вихід ізраїльтян з Єгипту. Якщо ви хочете сказати гарні слова побажання рідним і близьким людям, ми розповідаємо, як можна від душі привітати їх з цим святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Коли Песах у 2025 році
Песах — це одне з найважливіших свят в іудаїзмі, яке вважається символом звільнення єврейського народу з єгипетського рабства, а також свободи і відродження. Причому, це свято має не лише історичну значимість, а й глибоку духовну важливість.
Цього року Песах починається сьогодні ввечері, 12 квітня, і закінчується у неділю ввечері, 20 квітня, тобто, у Великдень. Водночас, підготовку до свята потрібно закінчити до заходу сонця в п’ятницю, 11 квітня.
Як можна щиро привітати з Песахом у віршах
З Песахом дім ваш я вітаю,
З цим великим днем весни,
Достатку і добра бажаю,
Гріхи щоб були прощені!
І щоб лише хороші вісті
Вас по життю спіткали,
І на здоров'я років двісті
Щоб ви не нарікали!
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Свято Песах настає,
Приймайте привітання,
Хай він радість принесе,
Світлі побажання.
Свободи я бажаю вам
В житті і у душі!
Емоцій вихор нехай закрутить
В прекраснім віражі.
Як привітати з Песахом у прозі
Від усього серця вітаю вас зі святом Песах! Бажаю вам миру, радості, віри, надії, любові та достатку. Нехай за святковим столом зберуться найрідніші люди, а у вашому житті ніколи не буде негативу. Зі святом вас!
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З Песахом! Нехай це велике свято пробудить почуття свободи і надішле благодать у твоє життя! Бажаю миру, щастя, гармонії, світла і достатку!
Найкращі привітання зі святом Песах у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити у свято Песах.
Раніше ми розповідали про те, коли буде День святого Юрія в Україні в 2025 році.
Також ми повідомляли про те, що не можна робити у Страсний тиждень до Великодня.
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