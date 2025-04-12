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Привітання зі святом Песах 2025 — красиві листівки

12 квітня 2025 03:16
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор
Зі святом Песах 2025 — гарні привітання у листівках, віршах і прозі
Люди, які святкують Песах за столом. Фото: DW
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор

Від сьогодні починається одне з найважливіших свят для єврейського народу — Песах, який символізує вихід ізраїльтян з Єгипту. Якщо ви хочете сказати гарні слова побажання рідним і близьким людям, ми розповідаємо, як можна від душі привітати їх з цим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Коли Песах у 2025 році

Песах — це одне з найважливіших свят в іудаїзмі, яке вважається символом звільнення єврейського народу з єгипетського рабства, а також свободи і відродження. Причому, це свято має не лише історичну значимість, а й глибоку духовну важливість.

Цього року Песах починається сьогодні ввечері, 12 квітня, і закінчується у неділю ввечері, 20 квітня, тобто, у Великдень. Водночас, підготовку до свята потрібно закінчити до заходу сонця в п’ятницю, 11 квітня.

Песах
Святкування Песаху за столом. Фото: Jews for Jesus

Як можна щиро привітати з Песахом у віршах

З Песахом дім ваш я вітаю,

З цим великим днем весни,

Достатку і добра бажаю,

Гріхи щоб були прощені!

І щоб лише хороші вісті

Вас по життю спіткали,

І на здоров'я років двісті

Щоб ви не нарікали!

***

Свято Песах настає,

Приймайте привітання,

Хай він радість принесе,

Світлі побажання.

Свободи я бажаю вам

В житті і у душі!

Емоцій вихор нехай закрутить

В прекраснім віражі.

Як привітати з Песахом у прозі

Від усього серця вітаю вас зі святом Песах! Бажаю вам миру, радості, віри, надії, любові та достатку. Нехай за святковим столом зберуться найрідніші люди, а у вашому житті ніколи не буде негативу. Зі святом вас!

***

З Песахом! Нехай це велике свято пробудить почуття свободи і надішле благодать у твоє життя! Бажаю миру, щастя, гармонії, світла і достатку! 

Найкращі привітання зі святом Песах у листівках

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Привітання зі святом Песах. Фото ілюстративне: Freepik
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Привітання зі святом Песах. Фото ілюстративне: УНІАН
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Привітання зі святом Песах. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що категорично не можна робити у свято Песах. 

Раніше ми розповідали про те, коли буде День святого Юрія в Україні в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, що не можна робити у Страсний тиждень до Великодня.

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